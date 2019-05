Ella Dvornik podvrgnula se estetskoj operaciji nosa.

Jedna od najuspješnijih i najpoznatijih hrvatskih blogerica Ella Dvornik na društvenim je mrežama otkrila kako se prošlog tjedna podvrgnula estetskoj operaciji.

Na svom kanalu na Youtubeu objavila je video u kojem govori kako je operirala nos, i to isključivo iz kozmetičkih, narcisoidnih, a ne zdravstvenih razloga.

"Mislim da postoji stigma i da se ljudi srame priznati da su bili na plastičnoj operaciji. Operirala sam prošli tjedan svoj nos i isključivo sam napravila to zbog sebe i jer sam to htjela. Nos mi je bio ravan, ali nekako mi se od 2008. do danas stvorila grba. Ne mogu reći da nisam mogla živjeti s time, ali nekako sam s vremenom mislila da bih s vremenom mogla izgledati pitomije, što mi je i liječnik rekao", objasnila je Ella u videu i dodala kako se prije operacije dosta bojala.

Iako je rezultatom zadovoljna, konačni rezultat bit će vidljiv za nekoliko mjeseci, a ona je operacijom prezadovoljna i nimalo ne žali.

U objavljenom videu pokazala je i kako izgleda iz desnog i lijevog profila, a svojim je obožavateljima poručila kako im stoji na raspolaganju za sva pitanja i savjete.