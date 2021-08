Elisabetta Gregoraci svojom ljepotom privlači pažnju, a zanimljiv je i neobičan ugovor koji ima s bivšim suprugom Flavijom Briatoreom.

Talijanska manekenka Elisabetta Gregoraci posljednjih dana uživa na talijanskoj obali s 11-godišnjim sinom Nathanom Falcom, a znatiželjni fotografi prate svaki njen pokret. 41-godišnja manekenka bila je glavna zvijezda plaže nakon što se skinula u bikini i pokazala svoje zamamo tijelo. Nije ni čudo što su se svi okretali za njom obzirom na savršeno utreniranu figuru, a sudeći po fotkama, manekenka je bila sjajno raspoložena.

O svojim avanturama sa sinom pohvalila se i na Instagramu, gdje ju prati gotovo dva milijuna ljudi, no u vezi svog privatnog života, ova talijanska ljepotica je dosta tajnovita.

Gregoraci je inače bivša supruga poduzetnika i bivšeg šefa Formule 1, Flavija Briatorea. U braku su bili od 2008. do 2017. godine, a i danas su zbog sina u dobrim odnosima, što je mnogima čudno zbog striktnog ugovora koji je ljepotica imala sa svojim bivšim. Naime, ugovor joj brani da pokaže novog dečka.

Krajem prošle godine Elisabetta je iznenadila javnost kada je priznala da ima ugovor s milijunašem, po kojem tri godine nakon rastave ne smije biti u javnosti s novim frajerom. Od Flavija se službeno razvela 2018., a da je prekršila ugovor morala bi platiti vrlo visoke penale.

"Ugovor je potpisala i zbog toga ju ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da ju nitko ne fotografira.

"Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", izjavila je Gregoraci.

Zanimljivo je da je Briatore prije nego se obogatio, bio voditelj restorana i prodavač osiguranja u Italiji. Svojedobno je osuđen po nekoliko optužbi za prevaru 1980-ih, dobio je dvije zatvorske kazne, iako su te presude kasnije ukinute amnestijom.

Milijunaš je od prošle godine u vezi s 25-godišnjom manekenkom Marijom Ludovico Campano, a prije nje na popisu ljepotica koje je ljubio našle su se Naomi Campbell te Heidi Klum, s kojom ima i 17-godišnju kćer Leni.