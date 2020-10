View this post on Instagram

Znate ono kad vam se u životu pojave ti neki ljudi, pa jedni odu, drugi ostanu, ali kako god, nakon njih znate da više nikad nećete biti isti. Ovi koji ostanu vas nose sa sobom i sretnete te djeliće vas tu i tamo. Sretnete ih dok vas vole, prihvaćaju, podržavaju i u situacijama kad rastete zajedno. A sta je s ovima koji odu? Oni jednostavno uzmu djelić vas i odnesu ga. Kad se to desi, jel se tražite nazad ili? Ja ne. Taj dio je ionako trebao otići skupa s njima. Dam im ga. Njihov je. Šta će mi više. Izrast će novi. Bolji. Koji se nosi, a ne odnosi. 🤍🖤