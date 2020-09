Ecija Ivušić je na Instagramu objavila tekst o zahvalnosti i svoju fotografiju u badiću.

Našu popularnu voditeljicu i novinarku Eciju Ivušić na Instagramu prati više od 60 tisuća ljudi s kojima ona rado dijeli svoje osjećaje i misli, a sve to uz atraktivne fotografije koje malo koga ostavljaju ravnodušnim.

Takva je i njezina posljednja objava na toj popularnj mreži, fotografija puna seksepila na kojoj 33-godišnja Ecija pozira u badiću neobičnog kroja i koji je istaknuo njezinu vitku liniju i obline. Uz nju je objavila i poduži status o zahvalnosti.

"Zahvalna sam. Sinoć sam zaspala zahvalna i probudila se još zahvalnija. Zahvalna sebi. Na intuiciji koja me nikada nije izdala, dobroti i empatiji koje nikada nisu izdale druge. Što duboko suosjećam, još dublje razumijem i najdublje volim.

Zahvalna za svaki svoj korak, svaki test, svaku manu, svaku pogrešku. Za svaki atom formiranja svog bića. A najviše za srce. Koje ne izdaje. Mene. Tebe. Njih. Što nikoga ne mrzim, što nisam zavidna, ogorčena, što se ne bojim. Što sam ljubav i zračim ljubav. I što to svijetlo u meni nije mogla prigušiti niti jedna tama mog života. Zahvalna što sam izabrala svoje roditelje i što će moje dijete izabrati baš mene. Zahvalna što volim i njegujem svoje fizičko tijelo u kojem uzgajam zdravu dušu. Zahvalna i što imam sposobnost prije osjetiti tuđe duše, nego vidjeti tijelo.

Zahvalna i što sam radije prevarena, nego pokvarena i naivna, nego manipulativna. Zahvalna što ne postoji ama baš ništa s čime me možeš spustiti osim činjenicom da ljubav ne postoji. A svjesna činjenice da ljubav postoji dokle god je u meni. Zahvalna sam", napisala je Ecija.

"Lijep tekst", "Ti si prelijepa", "Ostadoh bez riječi", "Je li ovo ulomak za roman života", "Kada te vidim i ja sam zahvalan", "Po opisu si polubožje biće", "Ako je tako, a najvjerojatnije je,ti si čisto savršenstvo", "Bombice, ekstra izgledaš", "Rekoh produhovljena i lijepa", "Tijelo za deset", dio je komentara koje je dobila.