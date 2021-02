Dora 2021. izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije bit će održana večeras u dvorani Marino Cvetković u Opatiji.

Sve je spremno za izbor hrvatske pjesmu za Pjesmu Eurovizije Dora 2021., čiji će nas pobjednik ove godine u svibnju predstavljati u nizozemskom Rotterdamu.

Dora će biti održana u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, ali bez publike zbog strogih epidemioloških mjera i pravila donesenih protiv pandemije koronavirusa.

Na pozornici izbora pojavit će se 14 finalista koje je stručni ocjenjivački sud odabrao i premijerno će izvesti pjesme kojima će pokušati osvojiti žiri i publiku koja za svoje favorite može glasati putem telefona.

Izvođači će nastupiti sljedećim redoslijedom:

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) - Rijeka

2. ERIC - Reci mi

3. ELLA OREŠKOVIĆ – Come This Way

4. BERNARDA - Colors

5. SANDI CENOV - Kriv

6. ToMa – Ocean of Love

7. FILIP RUDAN - Blind

8. BETA SUDAR – Ma zamisli

9. CAMBI - Zaljubljen

10. ASHLEY COLBURN I BOJAN JAMBROŠIĆ – Share the Love

11. BRIGITA VUCO – Noći pijane

12. MIA NEGOVETIĆ – She's Like a Dream

13. ALBINA – Tick-Tock

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI – Zapjevaj, sloboda je!

Na Doru se ove godine vraća i jedna od pobjednica Vesna Pisarović koja će nastupiti u show dijelu programa. Ona je na ovom izboru pobijedila davne 2002. godine s pjesmom "Sasvim sigurna" i na Eurosongu u Tallinu se plasirala na 11. mjesto.