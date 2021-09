Diletta Leotta i Can Yaman - 1

Diletta Leotta i Can Yaman slovili su kao najljepši par showbiznisa i najavljivali su raskošno vjenčanje, no mnogi dokazi upućuju na to da su prekinuli.

Najslavnija talijanska voditeljica i reporterka Diletta Leotta (30) i turski glumac Can Yaman (31), koji slovi kao najpoželjniji neženja Europe, navodno više nisu u vezi.

Iako su najavljivali raskošno vjenčanje sljedeće godine i Can ju je ovo ljeto u Turskoj upoznao sa svojim roditeljima, talijanski mediji sada su se naveliko raspisali o njihovu prekidu, što su zaključili na temelju nekoliko dokaza.

Za početak, Diletta više ne nosi zaručnički prsten, što nije moglo promaknuti njezinim fanovima. Također, nisu viđeni skupa od početka kolovoza, a bili su nerazdvojni, te su prestali objavljivati zajedničke fotke.

Can se čak nije pojavio na njezinu rođendanu niti joj ga je čestitao na Instagramu, a obožavatelji su čak primijetili i da su prestali jedno drugom lajkati fotografije na društvenoj mreži.

Sve je to potaknulo šuškanja njihovu prekidu, no njih dvoje se o tome još nisu oglasili.

Podsjetimo, za njihovu vezu doznalo se u veljači ove godine kada je Can na društvenim mrežama podijelio njihove zajedničke fotke, no ispočetka se sumnjalo u to da su pravi par.

Turski miljenik žena, kako su pisali talijanski mediji, došao je u Italiju zbog snimanja reklame za tjesteninu i snimanja serije "Sandokan", a mnogi su bili uvjereni da su fotografije glumca i voditeljice samo dobar marketinški trik, no prevarili su se.

Već se i nekoliko puta šuškalo da su prekinuli, a voditeljica se ranije za medije požalila da su je medijska pažnja i uhođenje paparazza iscrpili.

Inače, Dilettu su ranije povezivali s nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem, a prošle je godine prekinula vezu boksačem s Scardinom Danieleom Torettom.

Diletta slovi kao omiljena televizijska voditeljica u svojoj zemlji, ali i izvan njezinih granica, a uz to nekoliko posljednjih godina nosi i titulu jedne od najljepših u svojoj branši.