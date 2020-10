Damir Kedžo još je početkom listopada objavio da ima koronavirus, a sada je fanovima otkrio kakvo mu je trenutačno zdravstveno stanje.

Popularni domaći pjevač Damir Kedžo početkom listopada objavio je da se zarazio koronavirusom te je dva tjedna bio u samoizolaciji, a sada je obožavateljima na Instagramu otkrio novosti.

"Dragi moji, nakon dva i pol tjedna doma lijep je osjećaj biti vani i disati svježi zrak. Lijepo je biti na ulici, u dućanu, ali nakon osobnog iskustva s COVID-om još vas više molim da nosite masku i držite distancu. Drago mi ja što sam napokon u studiju, snimam pjesmu koja me ježi od glave do pete. A to je dobar znak", napisao je Kedžo na Instagramu.

Brojni njegovi fanovi nisu skrivali oduševljenje time što se oporavio, a istaknuli su i kako jedva čekaju njegovu novu pjesmu. "Nadam se da si jači nego ikada i čekamo novu pjesmu", "Jako mi je drago da si uspio pobijediti COVID i radujem se novoj pjesmi", "Uvijek nasmijan i lijep, dobro nam došao", "Nema bolje stvari nego vidjeti tebe s tim osmijehom", samo su neki od komentara na njegovu objavu.