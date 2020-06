Damiru Kedži srušio se san. Iako je odnio pobjedu na ovogodišnjoj Dori i zaslužio svoje mjesto na velikoj eurovizijskoj pozornici, to se ipak neće dogoditi. Odlučeno je da nas Kedžo neće predstavljati sljedeće godine u Rotterdamu. Ipak ima razloga za zadovoljstvo. Objavio je novi videospot ''Nedodirljiva'', u kojem se našao u neobičnoj ulozi.

Damir Kedžo ipak nas neće predstavljati sljedeće godine na Eurosongu u Rotterdamu. Odlučili su tako organizatori i srušili mu snove. Ipak, ovaj pobjednik Dore, nakon otkazivanja Eurosonga zbog pandemije, kaže, preživjet će i ovaj šok.

''Pa joj, znaš koliko sam ja šokova preživio. Preživio sam ispadanje iz Plesa sa zvijezdama! Mislim da je bilo šokova u zadnjih par godina poprililčno. To je samo jedna godina mog života! Mislim da me čeka još jako puno toga. Ja sam optimist, reko sam da me najbolje tek čeka i zbilja vjerujem u to.'', kaže Kedžo.



Kedžo ni nema vremena za tugovanje. Sve je spremno i uskoro izlazi njegov novi videospot.

''Pjesma je savršena baš za vrijeme COVID-a jer se zove ''Nedodirljiva'', a uz to i neodoljiva, tako da sve te veze koje počinju u ovo vrijeme su nekako bezkontaktne. Neću previše otkrivati, ali mislim da je prekrasna ljetna stvar. Baš pravi ljetni hit. Znam to zato što je ovo druga pjesma koju sam snimio a koja me tjera da skačem i plešem.'', objašnjava Kedžo.



U novom videospotu zablistat će u bijeloj kuti i postati stomatolog iz njezinih snova.

''To mi nije bio jedan od snova kad sam bio mali ali sam se poprilično uživio u ulogu googlanja zuba na internetu dok se pravim da sam stomatolog'', otkrio nam je.

I on je često odlazio stomatologu, s obzirom na to da je nosio aparatić. Tada su svi mislili da je povećao usnice.

''Imao sam aparatić za zube, s druge strane su me sad počeli zaustavljat i pitali da li imam ljuskice na zubima i onda ja moram ljudima pokazivati da su to moji zubui koji šokiraju stomatologe jer ja imam prirodnu nijansu zuba A0 koja čak ne postoji. Vjerojatno da izbijelim zube bi svjetlili u mraku, tako da to neće mo raditi. Ali sam jako ponosan na njih i drago mi je da mislite da su ljuskice'', kaže Kedžo.

S popuštanjem mjera život se vraća u normalu, no koncerti na kakve smo naviknuli, još će pričekati. Pa tako i Kedžini nastupi. Do tada ima vremena raditi na sebi.

''Meni je već dosta sebe! Meni je već dosta sebe! Kad ljudi kažu ''Ovo je savršeno vrijeme za se posložit!'' Ja sam se posložio i sad samo čekam da krenem radit. Šalim se, nekakvi koncerti su u najavi samo čekamo kako se razvija situacija jer ne bih baš volio da održim koncert i da sutra na vijestima bude ''Koncert Damira Kedže žarište koronavirusa!'' To mi zaista ne bi trebalo u CV-u'', smatra.

U svojem životopisu užitaka i putovanja, Kedžo je počeo ispisivati neke nove stranice.

''Ja ti za sad nemam nikakvih planova, ali sam skužio da sam počeo otkrivati Istru, počeo sam otkrivati vina, za što prije nisam imao vremena, svakakve vrste hrane, otkrio sam tu neku svoju gurmansku stranu i to mi se jako sviđa'', kaže.

Nama se već sviđa njegov novi singl ''Nedodirljiva'', koji će se ovih dana zavrtjeti radijskim eterom.

