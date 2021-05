Damiano David iz benda Maneskin snimljen je kako saginje glavu nad stol i čini se kao da nešto ušmrkava. Pjevač je sve negirao na novinskoj konferenciji i objasnio što je radio.

Talijanski bend Maneskin, koji je bio veliki favovorit, odnio je pobjedu na Eurosongu s pjesmom "Zitti e buoni", no čini se da neće sve proći samo u slavlju tog postignuća.

Za to se pobrinuo glavni vokal, 22-godišnji Damiano David koji je u prijenosu uživo snimljen kako ušmrkava nešto sa stola. Snimka se pojavila na YouTubeu i u njoj netko od voditelja razgovara s predstavnicom Malte Destiny, a onda u jednom trenutku kamera prebaci fokus na Damiana i članove njegovog benda.

Tada se vidi da pjevač saginje glavu na stol i čini se kao da nešto ušmrkava. Ostatak Maneskina ne izgleda zabrinuto nego mašu zastavicama i smiješe se. Ispod spornog videa na YouTubeu mnogi nagađaju o čemu se radi.

"U redu je biti ljut jer tvoja zemlja nije pobijedila, no nemojte izmišljati nešto patetično poput ovog", "Ako bi uzimao droge na takvom mjestu s toliko samopouzdanja, ja bih mu čestitao na toliko hrabrosti", "Bio je samo sretan i stiskao svoje šake jer je Malta dobila manje bodova od njih", "Obje njegove ruke su mu na koljenima, bilo bi prilično teško i neurodno tako šmrkati sa stola s obje nosnice i također bi bilo prilično glupo jer su kamere posvuda, "Samo pogledajte reakciju njegove prijateljice", "Izgleda sumnjivo", "Uzima kokain. Morali biste slijepi da to ne vidite. Možda ima problem i ovo je trenutak da prizna i potraži pomoć. Ja bih sigurno stajala uz njega i željela mu sve najbolje", komentirali su.

Damiano je kasnije na konferenciji za novinare objasnio što se zbivalo u tom spornom trenutku. "Gitarist Thomas je slomio staklo... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti", rekao je pjevač.

Ipak, ubrzo je prebacio temu razgovara na Eurosong i koliko mu to sudjelovanje, odnosno pobjeda znači.

"Ovo je veliko olakšanje. Zahvalni smo što smo dobili šansu biti dio ovog velikog događaja. To nam mnogo znači. Mislim da cijeloj Europi ovo puno znači, neka ovaj Eurosong bude svjetionik i putokaz za sve ostalo", istaknuo je Damiano.