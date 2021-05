Pobjednik Eurosonga 2021. je Italija koju je predstavio bend Måneskin s pjesmom "Zitti E Buoni".

Iza nas je finale Eurosonga 2021. godine u kojem smo gledali izvedbe predstavnika 26 zemalja.

Pobjednik Eurosonga 2021. je Italija koju je predstavio bend Måneskin s pjesmom "Zitti E Buoni". Dobili su 524 boda.

Predstavnik Velike Britanije James Newman koji je nastupio s pjesmom "Embers" jedini nije dobio nijedan bod od publike i žirija.

Grupa Hurricane iz Srbije, koja je jedina iz regije izborila odlazak u finale, je s pjesmom "Loco Loco" završila na 15. mjestu.

Večer je započela predstavljanjem svih izvođača na pozornici tijekom čega su voditelji zapjevali pjesmu "Venus" nizozemskog benda Shocking Blue, a sve je popraćeno i plesnim performansom.

Predstavnica Cipra Elena Tsagrinou otvorila je finale Eurosonga s pjesmom "El Diablo" koju je zbog naziva oštro osudila Ciparska pravoslavna crkva i tražili su njezino povlačenje s natjecanja. Neki smatraju i da se radi o plagijatu pjesme "Anywhere" pjevačice Rite Ore, kao i da je refren "posudila" od Lady Gage. Elena je nastupila u golišavoj i svjetlucavoj kreaciji, a pratile su je plesačice u crvenim kombinezonima.

Albaniju s pjesmom "Karma" je predstavila Anxhela Peristeri koja je još u drugom polufinalu Eurosonga oduševila gledatelje svojim moćnim glasom, ali i atraktivnim nastupom u srebrnom bodiju s kristalićima. Pjevala je na albanskom, a publika ju je opet popratila glasnim pljeskom.

S pjesmom "Set Me Free" Izrael je ove godine predstavila mlada Eden Alene koja se u prvoj polufinalnoj večeri upisala i u povijest Eurosonga. Naime, Eden je uspješno otpjevala najvišu notu u povijesti natjecanja, a zanimljivo je i da je prije nje taj rekord držala Maja Blagdan koja je 1996. godine predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Sveta ljubav“.

"The Wrong Place" naziv je pjesme koju su izveli predstavnici Belgije, alternativni bend Hooverphonic. Svoju zemlju trebali su predstaviti i na Eurosongu 2020. godine s pjesmom "Relese Me" no natjecanje je bilo otkazano zbog pandemije koronavirusa.

Manizha je predstavila Rusiju s pjesmom "Russian Woman" zbog koje je otrpjela napade raznih skupina u Rusiji koje su je optužile da potiče na mržnju protiv muškaraca jer poziva žene da se suprotstave patrijarhatu te su je čak pokušavali spriječiti da ode na Eurosong. S druge strane snažna poruka njezine pjesme osvojila je žene diljem svijeta, a Ruskinja je na pozornici izvela i pravi show.

Maltu je predstavila Destiny Chukunyere s pjesmom "Je Me Casse". Ona je prije prve probe za Eurosong glasila kao jedan od najvećih favorita za pobjedu na natjecanju, no onda je naglo pala na kladionicama. Nastupila je u srebrnoj haljinici s resama okružena plesačicama u ružičastim kostimima, a nije mogla sakriti svoje uzbuđenje nakon nastupa.

Peteročlani bend The Black Mamba predstavili su Portugal s pjesmom "Love Is On My Side". Njihov nastup istaknuo se zbog crno-bijele slike, a zanimljivo je da je pjesma inspirirana životom prostitutke koju su upoznali tijekom turneje u Amsterdamu što bi im u Nizozemskoj moglo donijeti dodatne bodove.

Atraktivne Srpkinje iz grupe Hurricane svojim su energičnim nastupom pomele pozornicu u finalu Eurosonga gdje su završile kao jedine predstavnice iz regije. Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić svoju pjesmu "Loco Loco" otpjevale su na materinjem jeziku, a izvele su i zahtjevnu koreografiju.

Velika Britanija dio je takozvane „velike petorke“, a radi se o zemljama koje imaju izravan plasman u finale Eurosonga. Ove godine predstavio ih je vrlo popularni James Newman s pjesmom "Embers" koja je rasplesala publiku u Ahoy areni.

U uskom ljubičastom kombinezonu sa šljokicama Grčku je s pjesmom "Last Dance" predstavila 18-godišnja Stefania koja je najmlađa izvođačica na ovogodišnjem Eurosongu. Njezin atraktivni nastup bio je popraćen i vrlo zanimljivom scenografijom.

Gjon's Tears predstavio je Švicarsku s pjesmom "Tout l’Univers" koju je otpjevao na francuskom jeziku i osvojio publiku snažnim vokalom. Nastupio je bez plesača i sam izveo zanimljivu koreografiju, a imao je i jednu od upečatljivijih scenografija.

Bend Daði og Gagnamagnið predstavio je Island s pjesmom "10 Years". Oni su jedni od izvođača koji u finalu, kao ni u polufinalu, nisu nastupili jer su u timu imali pozitivan test na koronu pa je prikazana njihova snimka s probe uoči Eurosonga. Bend je trebao predstavljati svoju zemlju i na Eurosongu 2020. godine koji je otkazan zbog koronavirusa, a tada su trebali nastupiti s pjesmom "Think About Things".

Izravan plasman u finale imala je i Španjolska koju je predstavio Blas Cantó s pjesmom "Voy A Querdarme", što u prijevodu na hrvatski znači "ostajem tu". Pjevao je na španjolskom, a pjesmu je posvetio svojoj baki koja je umrla od koronavirusa.

Natalia Gordienko predstavila je Moldaviju s pjesmom „Sugar“. Pratili su je plesači s kojima je izvela uvježbanu koreografiju, a nosila je izazovni blještavi kostim slavnog dizajnera Zuhaira Muarada.

Njemačku je predstavio Jendrik s pjesmom "I Don't Feel Hate" koju je pjevao na engleskom, ali se u jednom trenutku publici obratio i na materinjem jeziku. Pratili su ga plesači u zanimljivim kostimima, a ovo je bio jedan od veselijih nastupa večeri.

Predstavnici Finske metalci Blind Channel zavalili su pozornicu energičnom izvedbom pjesme "Dark Side" te su užarili atmosferu u Ahoy areni.

Bugarsku je predstavila Victoria s nježnom baladom "Growing Up is Getting Old" koja pjeva o odrastanju. Bugarka je imala puno mirniji nastup od većine izvođača na Eurosongu, a istaknula se i drugačijim outfitom.

Litvu je predstavila grupa The Roop s disko pjesmom "Discoteque". Momci i djevojke u žutim odjevnim kreacijama predstavili su se i prpošnom koreografijom te plesom i pjesmom zabavili publiku.

Jedan od najupečatljivijih nastupa večeras imali su predstavnici Ukrajine, bend Go_A. Svoju pjesmu "Shum"izvali su u potpunosti na materinjem jeziku, a ovacije u dvorani jasno su dale do znanja koliko su se svidjeli publici kojoj su se na tome i zahvalili.

Barbara Pravi predstavila je Francusku s pjesmom "Voilà" kao još jedna izravnih finalista. Pjevala je na francuskom, a iako je na pozornici bila sama, istaknula se zanimljivom i moćnom koreografijom s rukama. Ona je bila jedan od najvećih favorita ovogodišnjeg natjecanja.

Iz Azerbajdžana je na pozornicu Eurosonga stigla Efendi s pjesmom "Mata Hari", a njezin je nastup zasigurno bio jedan od najvatrenijih.

"Fallen Angel" naziv je pjesma s kojom je glazbenik TIX predstavio Norvešku, a nastupio je s golemim anđeoskim krilima, nastupio je s golemim anđeoskim krilima, baš kao i hrvatski predstavnik na Eurosongu 2019. godine, Roko Blažević.

Nizozemska je izravan plasman u finale ostvarila pobjedom Duncana Laurencea na Eurosongu 2019. godine, a sada ih je predstavio Jeangu Macrooy s plesnom pjesmom "Birth of a New Age".

Italiju su predstavili rokeri Måneskin s pjesmom "Zitti E Buoni" koju je popratio žestoki nastup, a od publike su dobili gromoglasan pljesak. Italija je, nakon Francuske, bila najveći favorit za pobjedu na Eurosongu.

Švedsku je s pjesmom "Voices" predstavio talentirani Tusse koji ima samo 19 godina, a izvedbom je izazvao ovacije publike.

Predstavnica San Marina Senhit spektakularno je zatvorila ovogodišnji Eurosong s pjesmom "Adrenalina", a na pozornici joj se pridružio i slavni američki reper Flo Rida.

U roterdamskoj Ahoy areni gledali smo redom predstavnike Cipra, Albanije, Izraela, Belgije, Rusije, Malte, Portugala, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke, Švicarske, Islanda, Španjolske, Moldavije, Njemačke, Finske, Bugarske, Litve, Ukrajine, Francuska, Azerbajdžana, Norveške, Nizozemske, Italije, Švedske i San Marina.

U svakoj od dvije polufinalne večeri proglašeno je po desetero finalista, dok su predstavnici takozvane "velike petorke", odnosno Njemačke, Italije, Francuske, Španjolske i Velike Britanije ostvarili direktan prolazak u finale jer daju najveći financijski doprinos Europskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU) koja organizira Eurosong.

U finale se izravno plasirao i predstavnik zemlje domaćina, što je ove godine Nizozemska.

Predstavnici Islanda nisu nastupili uživo zbog pozitivnog testa na koronu već je prikazana snimka njihove generalne probe.