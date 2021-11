Christina Applegate istaknula je kako je bolest s kojom se bori zaista teška, a pružila je podršku svima koji imaju sličnu dijagnozu.

Glumica Christina Applegate prije nekoliko je dana proslavila 50. rođendan, a na društvenim mrežama je tim povodom otvoreno progovorila o multiploj sklerozi s kojom se bori već neko vrijeme. "Da, napunila sam 50. I imam multiplu sklerozu. Bolest je zaista teška. Svima vam šaljem puno ljubavi na današnji dan. Mnogi pate danas i mislim na sve vas. Nadam se da ćemo smoći snage uzdignuti glave. Moja je danas na jastuku. Ali borim se", napisala je na Twitteru Applegate.

Upravo putem Twittera je i otkrila sve o bolesti s kojom se bori. Brojni prijatelji i fanovi pružili su joj podršku, a ona je od svih tražila da poštuju njezinu privatnost u ovim teškim trenucima.

Applegate većina publike najviše pamti po ulozi glupave Kelly Bundy u seriji iz 90-ih "Bračne vode", zbog koje i danas ima legendarni status.

Yup. I turned 50 today. And I have MS. It’s been a hard one. Sending so much love to all of you this day. Many are hurting today, and I am thinking of you. May we find that strength to lift our heads up. Mine currently is on my pillow. But I try