Glumicu Christinu Applegate život nije mazio, no ta ljepotica uvijek se dočekala na noge te i dalje održava top-formu po kojoj je poznata.

Holivudska glumica Christina Applegate od samog je početka karijere bila oličenje ljepote i uzor mnogim djevojkama, a lijepa Amerikanka i danas pokušava održati svoju top-formu.

Paparazzi su je uhvatili tijekom trčanja u kalifornijskom Malibuu, ispod velikog šešira rijetko tko bi mogao odmah pogoditi o kome je riječ. Glumica danas ima 48 godina, no većina publike najviše je zna po ulozi glupave Kelly Bundy u seriji iz 90-ih "Bračne vode".

Unatoč slavi i poznatim ulogama Christinu život nije mazio. Iza nje su dvije propale veze i borba s karcinomom dojke, no glumica koja se inače profesionalno bavi i plesanjem često je isticala kako ju je sve to naučilo zdravijem i boljem načinu života.

S dugogodišnjim partnerom, glumcem Jonathanom Schaechom, Christina je bila u braku od 2001. do 2005. godine, a četiri godine kasnije počela je vezu s glazbenikom Martynom LeNobleom. Godinu kasnije na Valentinovo su se zaručili, a vjenčali su se 2013. godine. Zajedno su dobili kćer Sadie Grade, koja danas ima devet godina. Između ta dva braka imala je i trnovitu vezu s fotografom i ribarom Leeom Grivasom, a paru je problem stvarala njegova ovisnost o drogama. 2007. godine Christina se vratila na male ekrane s prilično uspješnom serijom "Tko je Samantha?", no ubrzo je saznala da se njezin partner predozirao i to ju je slomilo.

Applegate je jedna od onih ljepotica koje stare prirodno i nemaju problema s time, a svakim pojavljivanjem u javnosti oduševi sve obožavatelje te dokazuje da joj godine ne smetaju.