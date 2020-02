Najbogatiji čovjek na svijetu stigao je na dodjelu Oscara ne sluteći kako će postati predmet ismijavanja u režiji glumca Stevea Martina i komičara Chrisa Rocka.

Jeff Bezos postao je jedna od zvijezda ovogodišnje dodjele Oscara, a da to vrlo vjerojatno nije htio.

Naime, vlasnik slavnog Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu samo je sjedio na mjestu i kiselo se smješkao dok su se glumac Steve Martin i komičar Chris Rock šalili na račun ljubavne drame koju je on proživljavao 2019. godine.

Podsjetimo, Jeff se prošle godine rastao od supruge McKenzie Bezos nakon 25 godina braka zbog fatalne ljubavnice, voditeljice Lauren Sanchez, koja se pak razvela od supruga Patricka Whitesella.

Njihova tajna veza trajala je duže vrijeme dok se oboje nisu odlučili "riješiti" supružnika kako bi nesmetano uživali u ljubavi.

Odmah nakon toga prestali su se skrivati, a u posljednje se vrijeme šuška kako će mu Lauren ubrzo postati supruga, iako još uvijek nema službene potvrde. No vratimo se na oskarovsku večer.

Sve je krenulo kad je urnebesni dvojac istaknuo kako je Bezos bio uvjeren kako film "Marriage Story" spada u komedije, a kada je Chris istaknuo kako on sjedi u publici, Steve Martin poručio mu je da je "odličan glumac". No bio je to tek početak brutalnog ismijavanja.

"Jeff Bezos toliko je bogat da je i nakon razvoda ostao najbogatiji na svijetu", ispalio je komičar, a ponovno se nadovezao i Steve. "Ja volim da mi paketi stižu na vrijeme", istaknuo je referirajući se na Bezosov Amazon koji dostavlja online narudžbe.

Bezos ovoga puta nije bio u pratnji svoje bivše ljubavnice, a sada službene partnerice Lauren, ona mu se pridružila tek kasnije na jednom od afterpartyja. Također, Martin i Rock našli su se na udaru kritika dijela javnosti kojemu nisu sjele takve pošalice na račun Bezosova privatnog života, uz objašnjenje da su bile preintimne.