Chris Hemsworth pokazao je kako trenira s prijateljem, glazbenim producentom Paulom Fisherom i prikupio više od pet milijuna lajkova.

Chris Hemsworth (37) poznat je po ulozi superheroja Thora i mnoge žene se slažu da je najseksipilniji od trojice braće Hemsworth.

Australski ljepotan se nedavno požalio da ga zbog njegovih mišića i bodybuilderskog izgleda ne shvaćaju ozbiljno kao glumca, no to ga nije spriječilo da objavi snimku vježbanja na Instagramu.

Chris je pokazao kako trenira s glazbenim producentom Paulom Fisherom i pritom jedan drugog motiviraju vičući ohrabrujuće riječi. To je nasmijalo milijune glumčevih pratitelja.

"Ovo je briljantno, dečki", "Izvanredno odrađeno. Ovo vikanje me motiviralo", "Ovo bi trebalo biti protiv pravila Instagrama. Ne bi mene i druge smio ovako zadirkivati", "Nikad nisam mislio da će Thor biti nasmiješniji član Osvetnika", "Dobio sam četiri kile mišića samo ovo gledajući", komentirali su.

Hemsworth se nedavno u intervjuu za Telegraph požalio da ga zbog njegovog mišićavog izgleda ne shvaćaju ozbiljno kao glumca.

"To je estetika koju uloga Thora zahtijeva. Na bodybuilding se gleda kao taštinu dok da nagomilam mnogo nezdrave težine ili postanem nezdravo mršav za ulogu, vjerojatno bi me nazvali ozbiljnim glumcem. Treniranje više od 10 godina je posao na puno vrijeme. To i snimanja od 12 sati na dan te mogu samljeti", ispričao je Chris.

Glumac, koji snima četvrti dio franšize Thor pod nazivom "Thor: Love and Thunder", istaknuo je da je sada u najboljoj formi i najsnažniji otkad snima filmove o poznatom superheroju.

Inače, Chris je srednji brat od trojice zgodnih Hemswortha. Najstariji je 40-godišnji Luke, a najmlađi Liam (31) koji je poznat po kratkom braku s Miley Cyrus. Sva trojica se bave glumom i mnoge žene se slažu da su najzgodnija slavna braća.

Chris je od 2010. u braku s manekenkom i glumicom Elsom Pataky (44) te imaju kćer Indiju (8) i blizance Sashu i Tristana (7).