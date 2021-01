Regé-Jean Page utjelovio je vojvodu Hastingsa u hit-seriji "Bridgerton", a navodno je glavni favorit za ulogu Jamesa Bonda nakon što je Daniel Craig snimio svoj posljednji film.

Britanski glumac Regé-Jean Page bio je dosad relativno poznat javnosti, no nova hit-serija "Bridgerton" mu je donijela svjetsku slavu i vojsku obožavateljica.

Naočiti 31-godišnjak je utjelovio odvažnog vojvodu Hastingsa koji se slučajno nađe usred potrage za mužem najstarije kćeri moćne obitelji Bridgerton, Daphne koju tumači Phoebe Dynevor. Povijesna drama je premijerno prikazana 25. prosinca prošle godine na Netflixu, a već ju je pogledalo oko 63 milijuna ljudi i najgledanija je u 76 zemalja svijeta.

Ovi impresivni rekordi itekako utječu i na Pageovu glumačku karijeru koji svakim danom ima sve sve više pratitelja na Instagramu i zasad je riječ o 1.4 milijuna ljudi, no svakim danom se ta brojka povećava.

Regé-Jean rodio se u Zimbabveu, a tijekom odrastanja je boravio ondje i u Velikoj Britaniji. Glumom se počeo baviti kao dijete i prva uloga mu je bila ona u školskoj predstavi u kojoj je tumačio bubnjara. "Kako sam svirao! Kakvi bubnjevi, kakvo sviranje! Očito sam imao karijeru u glazbenom kazalištu pred sobom, no negdje putem sam skrenuo lijevo i počeo sam dobivati ozbiljne uloge i glumiti emotivno slomljene vojvode", ispričao je kroz smijeh u intervjuu za Netflix.

Priznao je i da mu se nije činilo da je dobar u nečem drugom osim glume. "Kao dijete sam htio biti istraživač. To je bila moja prva ideja nečeg što bi moglo biti zaista divno raditi u svijetu: otkrivati nepoznate stvari, proučavati ih i donijeti doma i reći: 'Gle! Svijet je veći nego što ste mislili da jest", rekao je Page.

"Gluma je najbliže tome što sam pronašao, iskreno. Radi se o istraživanju i dobivanju prilike da živiš u raznim svjetovima i shvatiš ljude s kojima inače ne bi imao razloga komunicirati. Jedan dan mogu biti astronaut, drugi dan predsjednik, a treći dan mogu otputovati 200 godina u prošlost. Ovo je zaista oslobađajuća profesija. Odličan je način za provesti svoje vrijeme kao čovjek jer učiš o drugim ljudima i dijeliš to znanje", dodao je.

Regé-Jean, koji je poznat i po ulozi odvjetnika u seriji "Za narod", priznao je da je romantičan i da je veliki obožavatelj romanse kao koncepta. "Romantika je predivna stvar i trebamo je više u svijetu. Većina stvari su u suštini ljubavne priče ionako što možda dio ljudi ne shvaća", ispričao je glumac koji trenutno živi na relaciji između Londona i Los Angelesa.

No naočiti Britanac krije svoj ljubavni status i iako je jako aktivan na Instagramu, na svojim fotografijama ne daje naslutiti je li slobodan i poželjan neženja kao njegov lik vojvode Hastingsa u seriji "Bridgerton". Zbog te uloge je učio neke nove vještine poput boksa te jahanja i plesanja u skladu s 19. stoljećem u kojem se radnja odvija.

Page se u usporedbi s glumom amaterski bavi glazbom i tvori duo TUNYA sa svojim bratom Toseom. Prema njihovoj internetskoj stranici zajedno pišu tekstove i glazbu te su bili dio brojnih bendova od svojih tinejdžerskih godina. Kako Regé-Jean pjeva, može se čuti u kratkom filmu "Don't Wait" od Lanrea Malaolua.

Glumac je na Instagramu otkrio da mu je pjesma koju izvodi, došla u snu. "Počeo sam si je pjevušiti. To je jedna od stvari koju radim da bih se riješio stresa i opustio. Pjevušim si kada sam u zubarskom stolcu i zubar izvadi bušilicu. On i asistenti su mi rekli da im to ne smeta i prilično ih to zabavlja. Kažu da nadmašuje vriskove", našalio se Page.

Zabavni glumac je otkrio i da je nedavno slučajno kod kuće izmislio svoje novo omiljeno pecivo. "Riječ je o pecivu s borovnicama, kremastim sirom i sokom od višanja. Na neki način je to čudno cheesecake pecivo koje je toliko pogrešno, ali i toliko dobro", objasnio je Regé-Jean kojem je teško povjerovati da takve stvari jede uz isklesani torzo koji je pokazao u "Bridgertonu" u seksi, škakljivim scenama.

Ipak, očito je da sve kalorije potroši u teretani, a priznao je i da je ovisan o jednoj stvari s kojom se može poistovjetiti puno ljudi. "Ovisan sam o kavi. Kada radim, cijelo vrijeme sam na kofeinu. To je porok, no meni je taj u redu od svih poroka koji postoje", istaknuo je.

Inače, strani mediji pišu da je Page novi favorit za ulogu Jamesa Bonda i kako će upravo on zamijeniti Daniela Craiga koji je pet i posljednji put odigrao slavnog agenta u nastavku "No Time To Die". Naočiti Britanac vodi na kladionicama, a to je veliko iznenađenje nakon što je prošle godine procurila informacija da će Tom Hardy utjeloviti Bonda i kako je zbog njega otpao Idris Elba.

Na kladionicama se spominju i Jamie Bell, koji je poznat po filmu "Billy Elliot" te jedan od najseksi muškaraca na svijetu Chris Hemsworth, ali i irsko-njemački glumac i miljenik žena Michael Fassbender.