Chloe Ferry zvijezda je realityja "Geordie Shore" i "Ex on the Beach", a pozornost privlači modnim kombinacijama i neobičnim ponašanjem.

Chloe Ferry (25) tijekom svakog svog izlaska uspije privući pozornost modnim kombinacijama i neobičnim ponašanjem.

Zvijezda realityja "Geordie Shore" i "Ex on the Beach" dobro se zabavljala pred teretanom u Newcastleu s nepoznatim muškarcem. U topiću i sportskim tajicama Chloe je isprobavala hoće li joj ispasti bujne grudi dok se saginje.

Ferry je nakon toga misterioznom muškarcu, koji je također bio u sportskoj odjeći, pokazivala pirsing na pupku i pritom je spuštala tajice u uličici ispred teretane. Više fotografija možete pogledati ovdje.

Inače, Chloe se nedavno vratila iz Turske gdje su se ona i njezina prijateljica Laura Brown (31), koja je isto bila u showovima "Geordie Shore" i "Ex on the Beach", podvrgnule kozmetičkim zahvatima.

Dok je Ferry ponovno sređivala grudi, Laura je dotjerala svoj nos. Chloe često ponosno priča o svojim operacijama i dijeli fotografije na Instagramu nakon zahvata na grudima. Ranije je rekla da potrošila mnoge više od 50.000 funti kako bi poboljšala svoj izgled.

Naglasila je i kako ne namjerava stati s operacijama, iako ju obožavatelji mole jer ne liči na sebe.