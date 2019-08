43-godišnja Charlize Theron otkrivena je u banci kad je imala 18 godina, a prvu ulogu dobila je nekoliko mjeseci kasnije.

Prelijepa Južnoafrikanka danas je jedna od najpopularnijih svjetskih glumica.

43-godišnja Charlize Theron bivši je model, a danas popularna holivudska glumica koja je otkrivena sasvim slučajno, barem tako kaže legenda.

Naime, kako se već godinama priča, plavokosu ljepoticu otkrio je agent dok se svađala s bankarskim službenikom na Hollywood Boulevardu. U to vrijeme Charlize je imala 18 godina te je navodno bila na rubu gladi, a svađa u banci započela je kada službenik nije htio prihvatiti njezin ček.

Njezin izljev bijesa na njega privukao je pozornost spomenutog agenta, a osam mjeseci kasnije Charlize je osvojila prvi glumački angažman. Ipak, Charlize je već sa 16 godina krenula u Milano kako bi ostvarila manekensku karijeru nakon smrti njezina oca, za koju se kasnije saznalo da je bila ubojstvo.

Naime, njezina majka upucala je oca kako bi sebe i kći zaštitila od njegova nasilništva uzrokovana prekomjernom konzumacijom alkohola. Te noći Charles je prijetio njoj i njezinoj majci te je fizički nasrnuo na njih, a ona ga je tada upucala. Sud je presudio kako se radilo o samoobrani, pa njezina majka nije morala odsluživati kaznu. "Majka je morala ubiti mog oca jer bi inače on ubio mene", često je isticala.

"Moj otac bio je alkoholičar, bilo me sram toga. Svi govore o toj pucnjavi kao nekom crnom oblaku koji se nadvio nad moj život, no ono što me više pogodilo dok sam odrastala jest to što sam proživljavala svaki dan živeći u kući s alkoholičarem, budeći se ujutro i ne znajući što će se dogoditi taj dan", otvoreno je ispričala Theron.

Ipak, malo tko zna kako je njezina prva ljubav bio balet, kojem se vratila kada se zasitila manekenstva, zbog čega se nakon susjedne Italije preselila u New York,gdje je počela plesati u poznatom ansamblu.

Njezine plesne snove zaustavila je ozljeda koljena zbog koje se s majkom preselila u Los Angeles kako bi se okušala u glumi. Bila je to duga i bezuspješna borba, sve do tog sudbonosnog dana u banci. Nakon što je 1996. godine snimila film "2 Day in the Valley", Charlize je napokon bila primijećena, iako sam film nije postigao neki uspjeh.

Ipak, on je bio odskočna daska za njezino pojavljivanje u prvom zapaženijem filmu "The Devil's Advocate", bok uz bok s Keanuom Reevesom, davne 1997. godine. Kritike su bile loše, ali ne i kritike na njezinu glumu – one su bile fantastične. I tako je sve počelo, a njezinoj slavi više nitko nije mogao stati na put nakon osvajanja prestižnog Oscara 2004. godine za maestralnu ulogu u filmu "Monster".

Charlize je danas samohrana majka dvoje djece koju je posvojila. Iako je to teško povjerovati, tvrdi da ne može naći partnera jer je se muškarci boje. Neko se vrijeme šuškalo kako je osvojila Brada Pitta, no bile su to samo glasine.

Zna se da je glumica 9 godina ljubila kolegu Stuarta Townsenda, a neposredno nakon prekida Charlize je posvojila sinčića. U prosincu 2013. godine glumica se zagledala u 15 godina starijeg glumca Seana Penna, s kojim se godinu dana kasnije i zaručila, no par ipak nije stao pred oltar, već je prekinuo u lipnju 2015. Charlize je u međuvremenu posvojila kćer.

Još jedna legenda kaže da je Charlize prava "žderačica muškaraca", ali da samo ostavlja dojam "ledene kraljice", dok je u stvarnosti vrlo pristupačna i ugodno je raditi s njom. Ipak, u intervjuima je često brutalna iskrena, zbog čega ju je javnost zavoljela još više.

Još uvijek se ne zna je li koji hrabri muškarac osvojio njezino srce jer čini se kako je životni partner jedino što fali lijepoj i talentiranoj glumici.