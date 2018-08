Holivudska glumica Charlize Theron danas slavi 43. rođendan, a njezin privatni život bio je poprilično buran.

Charlize Theron danas slavi 43. rođendan.

Južnoafrička je to glumica koju mnogi opravdano smatraju i jednom od najljepših žena na svijetu. Na sceni je prisutna od davne 1995. godine, a imala je i vrlo zanimljiv te poprilično buran privatni život.

Sve je počelo još davne 1991. godine kada je njezina majka u samoobrani ubila njezina oca alkoholičara i zlostavljača. Te noći Charles je prijetio njoj i njezinoj majci te je fizički nasrnuo na njih, a ona ga je tada upucala. Sud je presudio kako se radilo o samoobrani, pa njezina majka nije morala odsluživati kaznu. "Majka je morala ubiti mog oca jer bi inače on ubio mene", često je isticala.

"Moj otac bio je alkoholičar, bilo me sram toga. Svi govore o toj pucnjavi kao nekom crnom oblaku koji se nadvio nad moj život, no ono što me više pogodilo otkad sam odrasla jest ono što sam proživljavala svaki dan živeći u kući s alkoholičarem, budeći se ujutro i ne znajući što će se dogoditi taj dan", otvoreno je ispričala Theron, koja je tada imala svega 16 godina.

Iako se uvijek zamišljala kao plesačica, Charlize je na početku karijere prvo otišla u Europu raditi kao model, a prva postaja bio je talijanski Milano. Nakon svega godinu dana, koliko joj je trajao ugovor s modnom agencijom, Charlize se preselila u Ameriku. Tamo je u New Yorku opisala baletnu školu, no ozljeda koljena zapečatila joj je ta vrata. "Zimu sam provela u prijateljevu stanu bez prozora. Nisam imala novaca, plesna karijera bila mi je gotova, a ja sam pala u depresiju", ispričala je jednom prilikom glumica kojoj se poslovna sreća osmjehnula s 19 godina, kada se preselila u Los Angeles s namjerom da se okuša u filmskoj industriji.

Tamo se jedan dan posvađala sa službenicom u banci koja joj nije htjela isplatiti novac koji joj je poslala majka za stanarinu, a iza nje je sudbonosno stajao lovac na talente John Crosby, koji ju je uveo u holivudsku industriju. Kasnije mu je dala otkaz jer joj je uporno predlagao filmove u stilu "Showgirls" koje ona nije htjela raditi. Tih godina ipak je ostvarila prve filmske uloge, no 2003. godine maestralno je odigrala ulogu serijske ubojice Aileen Wuornos u filmu "Monster", za koju je 2004. dobila i Oscara, a ostalo je povijest.

Samo 4 godine prije tužila je slavni časopis Playboy koji je objavio njezine gole fotografije na naslovnici, i to iz vremena kada je bila nepoznata manekenka, ali tužbu nije dobila. No Charlize nije odustajala.

Charlize se istovremeno često nalazila i na listama najpoželjnijih žena, što joj je svakako pomagalo u karijeri, a 2002. godine osvojio ju je glumac Stuart Townsend, kojeg je upoznala na setu filma "Trapped". 2010. godine par je objavio da se rastaje, a u ožujku 2012. godine glumica je posvojila sinčića. 2015. godine posvojila je i kćer i s djecom danas živi u Los Angelesu, no i dalje radi punom parom.

"Cijeli proces posvajanja psihički me strašno iscrpio. Najteži trenuci u životu bili su mi kada sam prvi put predala zahtjev. To me emocionalno dokrajčilo. Bilo je toliko situacija koje na kraju nisu uspjele: vežeš se za neko dijete i nadaš se da će sve dobro završiti, da bi na kraju sve propalo", opisala je teške trenutke koje je morala proživljavati sama, zbog čega je izazvala divljenje žena diljem svijeta. Također, Charlize često ističe kako joj nije žao što nema biološku djecu.

U prosincu 2013. godine glumica se zagledala u 15 godina starijeg glumca Seana Penna, s kojim se godinu dana kasnije i zaručila, no par ipak nije stao pred oltar, već je prekinuo u lipnju 2015.

Charlize od početaka ostavlja dojam "ledene kraljice", no to je većim dijelom jer smatra kako privatni životi slavnih osoba ne bi trebali biti toliko važni koliko njihova filmska postignuća, pa često djeluje tako. Također, vrlo je aktivna u mijenjanju holivudskih standarda u prilog ženama, a često je i sama priznala kako voli rušiti pravila o tome kako bi se žene trebale ponašati.

Tako u nekim njezinim biografijama stoji da je prava "žderačica muškaraca" te da voli piti i psovati, a mnogi tvrde kako je i zbog toga, među ostalim, postala vrlo popularna među muškim djelom publike, jer se radi o "djevojci iz susjedstva" koja je k tome nevjerojatna lijepa te se može pohvaliti prekrasnim tijelom. S vremenom je Charlize postala "it" djevojka i vamp žena, a njezina brutalna iskrenost ono je zbog čega smo je zavoljeli još više.