Camila Cabello sa Shawnom Mendesom u vezi je od početka 2019., a mnogi ih smatraju jednim od najsimpatičnijih glazbenih parova. Sad se šuška i da čekaju prvo dijete!

Camila Cabello (24) i Shawn Mendes (22) snimljeni su na plaži u Miamiju gdje su sve oči bile uperene u Camillu zbog nagađanja o trudnoći, no ako je suditi prema fotkama, glazbenici se ne obaziru na glasine koje kruže i ne žele ih komentirati te uživaju provodeći zajedno slobodno vrijeme.

Kubansko-američka pjevačica, koja je poznata po svojim seksi objavama, samouvjereno je pokazala svoje mane u plavom bikiniju.

U gaćicama koje su isticale njezinu pozadinu moglo se vidjeti da se i Cabello bori sa sitnim nesavršenostima, to jest najomraženijim ženskim neprijateljem celulitom, ali i viškom na trbuhu. No itekako je vidljivo da to ne smatra baš nikakvim problemom te da za razliku od većine kolegica nije time opterećena, što je odličan primjer drugim mladim ženama.

Išetala je i s plaže u badiću i uopće se nije pokrivala ručnicima ili pareom. U jednom trenutku učinila se zabrinuta kad je vidjela da ju snimaju paparazzi, no ostatak vremena dobro se zabavljala sa Shawnom i njihovom prijateljicom.

Zanimljivo je i da je dosta vremena na plaži milovala svoj trbuh, što je dodatno potaknulo glasine o trudnoći. Njezin dečko Mendes pokazao je istrenirano tijelo u crnim hlačicama.

Inače, Camila i Shawn započeli su vezu, kako pišu strani mediji, početkom 2019. Neki tvrde da su se zaljubili i ranije, samo su to dobro skrivali svojim glazbenim suradnjama. Prvotno su mnogi smatrali da je njihova veza i marketinški trik, a obožavateljice mladog seksi pjevača nisu mogle, ili nisu htjele, vjerovati da ljubi Cabello.