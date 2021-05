Priscilla Presley često ističe da nikad neće naći muškarca kojeg će voljeti kao što je voljela pokojnog muža Elvisa Presleyja, s kojim je bila bliska unatoč razvodu pet godina prije njegove smrti 16. kolovoza 1977.

Glumica Priscilla Presley najpoznatija je kao bivša supruga pokojnog kralja rocka Elvisa Presleyja, a posljednjih godina privlači pozornost velikim promjenama u svom izgledu.

Priscillu, koja će 24. svibnja proslaviti 76. rođendan, mnogi pamte po ulozi Jane Spencer u filmskom serijalu "Goli pištolj", u kojem se pojavila s Lesliejem Nielsenom. Usto je glumila Jennu Wade u dugovječnoj sapunici "Dallas".

Priscilla je imala samo 14 godina kada je srela Elvisa, dok je on bio 10 godina stariji. Za njega se udala 1. svibnja 1967., a godinu kasnije dobili su kćer Lisu Marie. Odvojeni život počeli su voditi od veljače 1972. te su se sljedeće godine razveli.

Glumici su pripali njegovi Mercedes Bent, Cadillac Eldorado i Harley Davidson. Osim toga, dobila je polovicu iznosa od prodaje njihovih triju kuća na Beverly Hillsu, Los Angelesu i Palm Springsu.

Glazbenik je preminuo 1977., u dobi od samo 42 godine. Priscilla je u dokumentarcu "Elvis Presley: The Searcher" rekla da je njezin bivši suprug sam okončao svoj život.

"Znao je što čini. Njemu prisniji ljudi pokušali su nešto učiniti, ali nisi mogao njemu govoriti što da radi. Brzo bi te izbacio iz svog života", ispričala je glumica. Objasnila je da ni ona ni obitelj i prijatelji nisu mogli prisiliti Elvisa da prestane uzimati lijekove.

Otkrila je i da je pjevač napisao dvije oproštajne poruke prije svoje smrti, a njegova je obitelj rekla da je Presley namjerno uzeo preveliku dozu tableta za bolove.

Priscilla je unatoč razvodu ostala bliska s Elvisom do njegove smrti 16. kolovoza 1977. U dokumentarcu je krivila i američku vojsku za ovisnost bivšeg muža o tabletama. Naime, on je služio vojni rok u Njemačkoj i glumica je ispričala da su vojnicima davali lijekove kako bi ih održali budnima.

Priscilla često ističe da se nijedan muškarac ne može mjeriti s Elvisom, iako je njihov brak završio razvodom.

''Mislim da nikada neću naći nikoga koga bih voljela kao Elvisa. Bespredmetno je uopće uspoređivati ga s nekim. Istina je da su mi neki muškarci s kojima sam bila nakon Elvisa nešto značili, ali on je bio moja prva i zadnja ljubav'', objasnila je glumica, koja se nikad više nije udavala, a iz dugogodišnje veze sa scenaristom Marcom Garibaldijem (66) ima sina, glazbenika Navaronea Garibaldija (34).

Priscilli mnogi zamjeraju što je pretjerala s plastičnim operacijama. Sa 75 godina nema nijedne bore, a lice joj je potpuno zategnuto. Naime, tijekom godina Priscilla je bila žrtva doktora Serrana iz Argentine, koji je svojim pacijenticama umjesto botoksa ubrizgavao industrijski silikon koji se koristi za podmazivanje automobilskih dijelova.

Tvrdi da je tada odustala od plastičnih operacija, a nevjerojatno je kako je izgledala u mladosti. Bila je prava ljepotica i izazivala je divljenje javnosti.

Priscilla je nekada bila i članica kontroverzne Scijentološke crkve čiji su najpoznatiji pripadnici Tom Cruise i John Travolta. Glumica je u kult ušla 1977. nakon što je Elvis preminuo. Nju i supruga članovi Scijentološke crkve vrbovali su i ranije dok je Elvis bio živ, no on za to nije htio čuti.