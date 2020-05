Priscilla Presley udovica je kralja rocka Elvisa Presleyja, koja nakon njegove smrti stranice medija puni uglavnom skandalima i komentarima na račun izgleda izmijenjenog operacijama.

Priscilla Presley najpoznatija je kao bivša supruga pokojnog kralja Elvisa Presleyja, za kojeg u intervjuima često ističe da se ne može usporediti ni s jednim muškarcem.

''Mislim da nikada neću naći nikoga koga bih voljela kao Elvisa. Bespredmetno je uopće uspoređivati ga s nekim. Istina je da su mi neki muškarci s kojima sam bila nakon Elvisa nešto značili, ali on je bio moja prva i zadnja ljubav'', rekla je jednom prilikom.

Turbulentan ljubavni život

Priscilla, koja će tijekom vikenda proslaviti 75. rođendan, nakon razvoda od Elvisa nije ponovno ulazila u brak, ali je imala turbulentan ljubavni život.

Priscilla je imala svega 14 godina kada je srela Elvisa, dok je on bio 10 godina stariji. Za njega se udala 1967., a godinu kasnije dobili su kćer Lisu Marie. Razveli su se 1973. godine. Glazbenik je preminuo 1977. godine, u dobi od samo 42 godine.

Iz dugogodišnje veze s Marcom Garibaldijem ima sina.

Plastične operacije

Priscilli mnogi zamjeraju što je pretjerala s plastičnim operacijama. Sa 75 godina nema nijedne bore, a lice joj je potpuno zategnuto. Naime, tijekom godina Priscilla je bila žrtva doktora Serrana iz Argentine, koji je svojim pacijenticama umjesto botoksa ubrizgavao industrijski silikon koji se koristio za podmazivanje automobilskih dijelova. Tvrdi da je tada odustala od plastičnih operacija, a nevjerojatno je kako je izgledala u mladosti.

Jest da su i godine ovdje učinile svoje, ali bila je zbilja prava ljepotica.

Bila je opsjednuta scijentologijom

Od scijentologije, bizarnog kulta i navodne religije, odustala je nakon 40 godina vjernosti. Religijski kult L. Rona Hubbarda okupio je mnoge slavne u Hollywoodu, a među imenima su i Tom Cruise, John Travolta, Elisabeth Moss. Priscilla Presley u kult je ušla 1977. godine, nakon što je Elvis preminuo. Nju i supruga članovi kulta vrbovali su i ranije, dok je Elvis bio živ, no on za to nije htio čuti.