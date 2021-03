Priscilla Presley javnosti je poznata kao udovica Elvisa Presleyja, a njezin izgled tijekom godina se drastično mijenjao zbog plastičnih operacija.

Američka poduzetnica i glumica Priscilla Presley javnosti je najpoznatija po braku s kraljem rock 'n' rolla, Elvisom Presleyjem. 75-godišnja Priscilla danas je potpuno neprepoznatljiva u odnosu na početak karijere, a razlog tome su brojni estetski zahvati kojima se podvrgavala godinama.

Elvisa Presleyja upoznala je u rujnu 1959. godine u Njemačkoj, gdje je jedno vrijeme živjela sa svojim roditeljima. Imala je tek 14 godina kad je otišla na tulum koji joj je promijenio život te je unatoč svojim godinama ostavila dobar dojam na slavnog glazbenika. Kući se vratila jako kasno i njezini roditelji bili su protiv toga da se druži s Elvisom, no on im je onda obećao da će uvijek paziti kada njihova kći dolazi doma. Nakon što je Elvis otputovao dalje zbog turneje, svi mediji počeli su pisati o djevojci koja ga je opčinila. Dobivala je pisma njegovih obožavatelja, no kada se počelo šuškati da Elvis ljubi Nancy Sinatru, smatrala je da je njezina ljubav s njim gotova.

Kada se kralj rock 'n' rolla vratio u SAD, počeo joj se telefonski javljati gotovo svakodnevno, a sljedeći put su se vidjeli 1962. godine, kada su njoj roditelji dopustili da mu ode u posjet. Bili su u Los Angelesu, putovali su po SAD-u, a u ožujku 1963. godine roditelji su joj dopustili da se preseli k slavnom glazbeniku. Prije Božića 1966. godine Elvis je kleknuo pred ljubav svog života, a vjenčali su se pola godine kasnije. Svoju kćer jedinicu Lisu Marie Presley dobili su 1. veljače 1968. godine. Razveli su se 1973. godine. Glazbenik je preminuo 1977. godine, a imao je samo 42 godine.

''Mislim da nikada neću naći nikoga koga bih voljela kao Elvisa. Bespredmetno je uopće uspoređivati ga s nekim. Istina je da su mi neki muškarci s kojima sam bila nakon Elvisa nešto značili, ali on je bio moja prva i zadnja ljubav'', rekla je Priscilla jednom prilikom.

Ipak, mnogi tvrde kako ga brak nije sprječavao da bude s drugim ženama, a posebno vrlo mladim djevojkama i djevicama. Također, u knjizi "Elvis Presley: A Southern Life" autor Joel Williams tvrdi kako Elvis nije imao samopouzdanja u krevetu, pa su ga mnoge ljubavnice okarakterizirale kao precijenjenog u krevetu.

Priscilli mnogi zamjeraju što je pretjerala s plastičnim operacijama. Sa 75 godina nema nijedne bore, a lice joj je potpuno zategnuto. Naime, tijekom godina Priscilla je bila žrtva doktora Serrana iz Argentine, koji je svojim pacijenticama umjesto botoksa ubrizgavao industrijski silikon koji se koristio za podmazivanje automobilskih dijelova. Tvrdi da je tada odustala od plastičnih operacija, a nevjerojatno je kako je izgledala u mladosti. Mnogi se slažu da je bila zbilja prava ljepotica i da su je operacije uništile.

Elvisova udovica bila je opsjednuta i scijentologijom, no od bizarnog kulta i navodne religije odustala je nakon 40 godina vjernosti. Religijski kult L. Rona Hubbarda okupio je mnoge slavne u Hollywoodu, a među poznatim imenima su i Tom Cruise, John Travolta, Elisabeth Moss. Priscilla Presley u kult je ušla 1977. godine, nakon što je Elvis preminuo. Nju i supruga članovi kulta vrbovali su i ranije, dok je Elvis bio živ, no on za to nije htio čuti.