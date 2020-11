Bella Hadid je New Yorkom prošetala u debeloj zimskoj jakni ispod koje je imala samo topić.

Manekenka Bella Hadid uživa riskirajući svojim odjevnim kombinacijama, no uvijek pazi na to da uvijek bude u trendu. Fotografi su je uhvatili dok je šetala u petak svojim kvartom u New Yorku, a 24-godišnja ljepotica na sebi je imala ležernu kombinaciju.

Ispod deblje zimske jakne imala je topić koji je otkrio njezin ravan trbuh, a uz trenirku je uskladila i kapu koja joj se uklapa u čitav stil. Obavljala je obaveze po gradu, a navečer je otišla u izlazak sa jednom od svojih najboljih prijateljica, manekenkom Kendall Jenner.

Jedna od najtraženijih svjetskih manekenki često se u javnosti pojavljuje u golišavim izdanjima, koja otkrivaju njezinu sjajnu figuru poznatu i s modnih pista.

Bella je inače bila u vezi s reperom The Weekndom 2015. godine, a nakon prekida i njegove veze s pjevačicom Selenom Gomez, par se pomirio. Ipak ponovno su prekinuli, a već tri godine Bella se u javnosti pojavljuje samo sa svojim frendicama i ljubavni život čuva daleko od medija.