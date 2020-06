Bella Hadid ima na Instagramu 31,3 milijuna pratitelja zbog svojih provokativnih fotografija.

Bella Hadid (23) već je dobro poznata po golišavim fotografijama, a sa svakom, kako se čini, ide korak dalje i smanjuje količinu odjevnih predmeta.

Jedna od najtraženijih svjetskih manekenki pozirala je u nedjelju u toplesu dok je ležala na luftiću u bazenu. Okrenula se postrance kako bi gledala u objektiv dok ju fotografiraju, a i njezine tangice bile su gotovo nevidljive.

Dosad najgolišaviju fotografiju objavila je na Instagram storyju. Bellu zbog njezinih provokativnih slika svakim danom prati sve više ljudi, a trenutačno se ta brojka popela na 31,3 milijuna obožavatelja.

Inače, njezin zadnji dečko je bio reper The Weeknd. Započeli su vezu 2015., a prekinuli krajem 2016. Nakon toga glazbenik je viđen kako ljubi pjevačicu Selenu Gomez u siječnju 2017., no ta veza je potrajala samo do studenog iste godine, pa se The Weekend vratio Bellli.

Procurile su fotografije para kako se ljubi u javnosti, a njihova sreća potrajala je do kolovoza 2019.