DJ Avicii, koji je iznenada preminuo prošli petak, u intervjuu za časopis GQ 2013. godine detaljno je opisao svoj životni stil te kakve je on posljedice imao na njegovo zdravlje.

Jedan od najplaćenijih glazbenika tijekom godina u intervjuima je otvoreno govorio o svojoj borbi s tjeskobom i ovisnosti o alkoholu, do čega ga je doveo njegov posao i konstantna putovanja.

''Konstano putujem, život mi se svodi na kovčeg, dođete na to neko mjesto, svuda oko vas je besplatan alkohol, na neki način je čudno ako ne pijete. Bio sam toliko nervozan. Pijenje alkohola prešlo mi je u naviku jer se s vremenom počnete oslanjati na onu hrabrost i samopouzdanje koje dobijete od njega, a onda ubrzo postanete ovisni'', pričao je.

Prisjetio se kako bi započeo već s koktelom Bloody Mary u zračnoj luci, a onda bi tijekom leta nastavio piti vino.

''Vjerojatno pijem više nego što bih trebao, ali imam pravilo – nikad ne pijem dva dana zaredom'', objašnjavao je.

Zbog pretrpanog rasporeda Aviciijev se život svodio na preživljavanje na cigaretama, alkoholu, energetskim pićima i brzoj hrani.

Avicii je 2016. godine donio odluku da više neće nastupati, a kao najbitniji razlog naveo je svoje zdravlje, no svejedno je nastavio surađivati s najpoznatijim svjetskim glazbenim imenima.

''Svi u svojim životima i karijerama dođemo do točke kada shvaćamo što nam je najbitnije. Za mene je to stvaranje glazbe. To je ono što ja živim i osjećam. Kad sam prestao nastupati, mnogi od vas pomislili su da je to to, ali kraj nastupa uživo nije značio kraj moje glazbe'', poručio je Avicii svojim obožavateljima na Instagramu u jednom trenutku.

A u novijem dokumentarcu ''Avicci: True Stories'', objavljenom prošle godine, sam je glazbenik izjavio da će umrijeti ako ne prestane s nastupima. Ispričao je kako je očekivao podršku svog tima, menadžera i javnosti, ali da ga je dočekalo nešto sasvim drugačije.

''Bio sam vrlo otvoren sa svima s kime sam radio. Svi su znali da patim od tjeskobe te da sam se zbilja trudio oko svega. Nisam očekivao da će me itko tražiti da više nastupam. Vidjeli su da se ne osjećam najbolje kad to radim, prolazio sam kroz uspone i padove'', otvoreno je pričao glazbenik.

Dokumentarac je dostupan na Netflixu u nekoliko zemalja.

Internetom kruži isječak iz dokumentarca u kojem je Avicii u bolnici i gdje mu liječnici objašnjavaju u kakvom se stanju nalazi. Dio je snimljen kad mu je pozlilo tijekom australske turneje. DJ je bolovao je od akutnog pankreatitisa, teške upale gušterače koja je uzrokovana pretjeranim konzumiranjem alkohola.