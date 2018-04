DJ Avicii preminuo je u petak u Omanu gdje je boravio na odmoru s prijateljima. Uzrok smrti još nije poznat, ali policija je objavila da ne postoje nikakve kriminalne sumnje

Shrvana Avicijeva obitelj tijekom vikenda je stigla u Oman gdje je DJ boravio kad je u petak preminuo, a obožavatelji mu od trenutka kad su čuli tužnu vijest odaju počast na razne načine. U subotu su se tako na jednom od glavnih trgova u Stockholmu okupile tisuće njegovih fanova koji su pjevali njegove pjesme i plesali na njegove hitove.

Jedna zanimljivost stiže iz Nizozemske. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke gdje zvona najviše crkve koja se nalazi u Utrechtu zvone u ritmu njegovih hitova ''Wake Me Up'', ''Without You'' i ''Hey Brother''.

Uzrok smrti omiljenog švedskog DJ-ja još nije poznat, no policija je objavila da ne postoje nikakve kriminalne sumnje.

DJ se godinama borio sa zdravstvenim problemima koji su počeli u siječnju 2012. kada je zbog akutne upale gušterače u bolnici proveo 11 dana. Bolest koja ga je držala prikovanog za bolnički krevet javlja se uslijed česte prekomjerne konzumacije alkoholnih pića.