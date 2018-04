DJ Avicii, iznimno talentiran i produktivan glazbenik posljednje dane svog života provodio je u Omanu.

Veoma uspješan i talentiran švedski glazbenik, DJ Avicii, pravim imenom Tim Berling, imao je velike zdravstvene probleme. Mrtav je pronađen tijekom boravka u Omanu, a uzrok smrti još nije poznat.

Berling je rođen u Stockholmu 1989. gdje je odrastao uz, kako je jednom prilikom ispričao, švedsku narodnu, ali i modernu glazbu. Veliku je popularnost stekao 2011. pjesmom ''Levels'', nakon čega su se hitovi samo nizali. ''Hey Brother'', ''You Make Me'', ''The Nights and Waiting For Love'', samo su neki od hitova kojima je postao jedan od najpopularnijih i najtraženijih glazbenika.

Surađivao je s već afirmiranim glazbenim imenima, poput Coldplayja, Siom, Lennyjem Kravitzom, Leonom Lewins, Robbiem Willaimsom, ali i novim glazbenicima koji su karijeru lansirali tek početkom 2010-ih, kao što je Rita Ora. Nastupao je i na ceremonijama, kao što je vjenčanje švedskog princa Carla Philipa.

Prema Forbesu 2015. zaradio je 19 milijuna dolara, ali novac mu nije bio cilj. ''Kada sam počeo zarađivati novac, vidio sam da mi on zapravo i ne treba. Kada vam je novac toliko dostupan, zapravo ga i ne trebate, pa je stoga doniranje najsenzibilnija i najočitija stvar koju trebate napraviti'', rekao je nakon što je donirao milijun dolara u dobrotvorne svrhe za hranu u Africi.

Financijski je podržavao i rješavanje problematike trgovine ljudima i nasilja među bandama.

Velik zdravstveni problemi za njega su počeli u siječnju 2012. kada je zbog akutne upale gušterače u bolnici proveo 11 dana. Bolest koja ga je držala prikovanog za bolnički krevet javlja se uslijed česte prekomjerne konzumacije alkoholnih pića.

''Za mene je ispijanje alkohola postalo rutina. Ali nemoguće je ići na turneje i cijelo vrijeme se opijati, jer vas to dotuče. Naročito kada nastupate 320 dana u godini'', rekao je nakon hospitalizacije za jedan medij, prenosi BBC.

Na bolničko liječenje vratio se 2013. te mu je savjetovano da odstrani žučni mjehur. Odbio je riješiti zdravstveni problem na taj način i nastavio odlaziti na turneje. Ipak, 2014., stanje mu se toliko pogoršalo da je naposljetku ipak morao na operaciju.

''Uzeo sam slobodno mjesec dana, ali to i nije bilo slobodno vrijeme, jer sam ih provodio u studiju. Poslije toga sam nastavio odlaziti na turneje. Teško je reći ne u ovoj industriji. Želite svirati sve i biti svugdje'', kazao je.

Iako su njegovi zdravstveni problemi javnosti bili poznati, njegovi fanovi šokirali su se kada je priopćio da se povlači sa scene. ''To sam morao napraviti zbog svog zdravlja. Scena nije za mene.

''Nisam se povukao zbog nastupa i glazbe. Uvijek se radi o drugim popratnim stvarima koje mi nikada nisu polazile za rukom. Ja sam introvert, teško mi je. Mislim da se suočavam s previše negativne energije'', rekao je za Hollywood Reporter.

Neko vrijeme nakon što se povukao sa scene, rekao je da mu to godi. ''Za sada se to veoma isplatilo u smislu osobnog blagostanja. Sretniji sam nego ikad'', rekao je DJ Avicci.

Posljednji je put nastupao u kolovozu 2016., a posljednji EP izdao je u kolovozu 2017.

Zadnje dane svog života boravio je u odmaralištu Muscat Hills Resorta u Omanu gdje su ga susreli brojni obožavatelji i fotografirali se s njim. ''Sjećat ćemo ga se kao vrlo dragog i susretljivog mladića'', rekli su zaposlenici odmarališta gdje je Šveđanin boravio.