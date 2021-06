Angelina Jolie i Jonny Lee Miller bili su u braku od 1996. do 1999., a glumica je rekla da žali što nije uspjelo i da se nada da će se opet u budućnosti vjenčati.

Angelina Jolie (46) potražila je utjehu kod bivšeg muža Jonnyja Leeja Millera (48) nakon što je nedavno doživjela veliki poraz na sudu protiv Brada Pitta (57) u vezi sa skrbništvom nad djecom.

Glumica je snimljena prošlog vikenda u večernjim satima kako s bocom vina ulazi u Jonnyjev stan u New Yorku. Angelina je imala na sebi baloner i široke bijele hlače te zaštitnu masku na licu.

Iz stana svog prvog od tri bivša supruga Jolie je izašla tri sata kasnije, a ogledavala se oko sebe da vidi je li ju netko primijetio. No nije uočila paparazze i ušla je u auto koji je stigao za nju ispred Millerove zgrade. Fotografije pogledajte ovdje.

Inače, Angelina i Jonny su se zaljubili dok su snimali film "Hakeri" iz 1995. i godinu dana kasnije su se vjenčali. Njihova svadba je privukla mnogo pažnje zbog toga što se glumica udala u crnim, kožnim hlačama i bijeloj majici s kratkim rukavima na kojoj je bilo krvlju napisano ime njezinog supruga.

Tada 20-godišnja Jolie je objasnila da je krv predstavljala njezinu želju da se žrtvuje za njihovu ljubav i sama ju je izvadila s kirurškom iglom.

"To je tvoj muž. Uskoro ćeš se udati za njega. Možeš malo toga žrtvovati kako bi to bilo zaista posebno", ispričala je američkim medijima. No kasnije je priznala da je izgubila svoj identitet brakom.

"Iznenada postaneš nečija supruga i onda si polovica para. Izgubila sam sebe", istaknula je Angelina.

Par se razišao 1997. jer je Jolie htjela vratiti sebe i službeno su se razveli 1999. Utjecalo je i to što su živjeli skupa, no nikada se nisu vidjeli zbog svog pretrpanog rasporeda. Nakon kraha braka su ostali dobri prijatelji i Jonny se pojavio u njezinom dokumentarcu "A Place in Time" iz 2007. Glumili su zajedno i u filmu "Dan nakon mira" iz 2008.

Angelina je svojedobno ispričala da žali što njihov brak nije uspio. "Jonny i ja se nikad nismo svađali niti povrijedili jedno drugo. Zaista sam željela biti njegova supruga. Zaista sam mu se htjela predati", rekla je.

Dodala je i kako se nada da bi u budućnosti opet mogli biti skupa i ponovno se vjenčati. "Htjela sam više za njega nego što sam mogla ja dati. Zaslužuje više nego što sam spremna dati u ovom razdoblju svog života, no postoji velika šansa da bi se mogli nekad vjenčati u budućnosti", istaknula je Jolie.

Glumica se 2000. udala za 20 godina starijeg kolegu Billy Boba Thorntona s kojim je privlačila pozornost jer su nosili jedno od drugog krv u ogrlici. No razveli su se nakon tri godine braka.

Jolie je dala i treći put šansu braku s Pittom 2014. nakon što su se zaljubili 2005. na setu akcijske komedije "Gospodin i gospođa Smith" dok je on bio u braku s Jennifer Aniston. Javnost je bila šokirana tom viješću i optuživali su Angelinu da je razorila skladan brak Brada i Jennifer.

Ni Jonny nije imao sreće s drugim brakom s glumicom Michele Hicks s kojom je dobio sina Bustera. Par se razveo 2018. nakon 10 godina braka.

Inače, Angelina je u rujnu 2016. započela žestoku brakorazvodnu parnicu s Pittom, a nedavno je donešena odluka o zajedničkom skrbništvu nad djecom.

"Znatno je promijenjena odredba o skrbništvu koja je utemeljena na iznimno detaljnoj odluci suca", rekao je izvor te je naglasio kako je Brad samo pokušavao dobiti više vremena sa svojom djecom, a Angelina je pokušavala to spriječiti na sve moguće načine. Sudac je njezino svjedočenje proglasio nevjerodostojnim.

Jolie će unatoč tome nastaviti sudsku bitku jer smatra da to nije trajna sučeva odluka i da može izmijeniti uvjete.