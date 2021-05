Angelina Jolie i Billy Bob Thornton upoznali su se 1999. godine, a pred oltar su stali dok je on još bio zaručen s Laurom Dern.

Angelina Jolie je puno prije Brada Pitta i skandala koji je izazvala njihova veza ljubila brojne muškarce, a jedan od njih je i "zločesti dečko" Billy Bob Thornton. Tada slavni par pred oltar je stao na manjoj ceremoniji u Las Vegasu prije 21 godinu, a prisjetili smo se detalja iz njihove veze.

Thornton i Jolie upoznali su se 1999. godine na snimanju filma "Kontrolori leta", a i onda je njihova veza potaknula skandale. Thornton je, naime, u to vrijeme bio zaručen s glumicom Laurom Dern. U isto vrijeme Angelina se viđala s glumcen Timothhyjem Huttonom, no kako to obično biva u Hollywoodu, nisu mogli odoljeti strasti koja je nastala među njima. "Otišla sam raditi na jednom filmu, a dok sam bila na poslu, moj dečko se vjenčao za drugu i više se nikada nisam čula s njim", ispričala je Dern kasnije o tom periodu, dok je za vjenčanje saznala iz medija.

"Sve mi je imalo dojam kao da je moj zaručnik iznenada preminuo, ne znam kako bih drugačije to opisala", pričala je prevarena glumica.

Jolie i Thornton nisu se previše uzrujavali oko tračeva te su odlučili uživati u svojoj ljubavi. Iako je on 19 godina stariji od nje, ni to im nije smetalo. Ljubav su ovjekovječili i krvlju, a Angelina je dugo nosila njegovu krv u bočici koju je imala na ogrlici, a isto je napravio i Billy Bob. Jolie je čak tetovirala i njegovo ime na ramenu.

Često su u medijima pričali o svojoj strastvenoj vezi, no ona nije bila dugog vijeka. Dvije godine otkako su se vjenčali, počeli su problemi u raju. Prije nego što su se službeno rastali, Angelina je posvojila sina Maddoxa. Dobila je potpuno skrbništvo nad sinom godinu dana kasnije kada je njihov razvod finaliziran.

Godinama kasnije Angelina Jolie je ispričala u jednom intervjuu kako su shvatili posljednjih mjeseci braka da su im životni fokusi potpuno drugačiji. Billy Bob se posvetio glazbi, dok se Angelina posvetila filantropiji. "U tek godinu dana postala sam ono što sam danas, a Billy Bob je postao to što je on danas. Naši su životi završili na drugačijim putevima, samo smo se pogledali jednoga dana i nismo si više imali što za reći", ispričala je Jolie 2005. godine.

Unatoč razlikama, par je ostao u sjajnim odnosima. Billy Bob je 2016. godine u intervjuu rekao kako nikada nije imao osjećaj da je dovoljno dobar za glumicu. Nakon Angeline on se zaljubio u Connie Angland, dok je Jolie završila s Bradom Pittom.