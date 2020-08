View this post on Instagram

Na Hawaima heroji dobiju cvijeće oko vrata. U Moskvi trg. Kod nas na Mosoru te učlane u GSS i dobiješ svoje balote. Zaslužio si jer si najizdržljiviji. Najžilaviji. Personalizirane. Na slami. Ipak si najdulje od svih izdržao tempo veze sa mnom. Tri godine veze i točno dvije godine braka. Sretna ti druga godišnjica braka mužu moj! Volim te. OBOLET @boranuglesic P. S. A sad ravno na zog s puncem, "doktorom" od balota... #godisnjica #balote Hvala @inpersonalize na nemogućem! 💓