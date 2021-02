Ana Begić Tahiri pozirala je s crnom kosom, no riječ je bila tek o perici za ulogu. Usto je otkrila detalj iz serije "Dar Mar.

Ana Begić Tahiri, koja glumi zločestu Janu u seriji Nove TV "Dar Mar", pokazala je drukčiji imidž na svom Instagramu.

Naime, glumica je pozirala sa crnom bojom kose i šiškama što je velika razlika s obzirom na njezinu prepoznatljivu plavu kosu. No Ana nije promijenila frizuru nego je riječ samo o perici koju je nosila za predstavu "Gola u kavezu" u kojoj glumi u Kazalištu Moruzgva.

Begić Tahiri je dobila brojne komplimente za svoj drukčiji imidž, iako je bio samo privremen. "Predivna naša Ana", "Komad", "Predobro ti stoji crna", "Wow! Kako si zgodna", "Ovo ti je dobro", komentirali su njeni pratitelji.

Dok je ovom fotografijom izazvala divljenje, posljednjom je nasmijala pratitelje. "Trenutak kada sam saznala da mi je djevojačko prezime u seriji Zlokić, Jana Zlokić", otkrila je Ana detalj iz serije "Dar Mar".

Inače, glumica je ranije progovorila o svojoj ulozi Jane Dobrile.

''Zanimljiva jedna spodobica ta Jana. Gušt ju je igrati, nije mi nikad dosadno. Nju uvijek tako napišu da te ili totalno razludi, iživcira ili je smiješna. I meni je isto tako. Baš guštam. Recimo, od svih uloga baš sam ovu htjela. Ova mi je bila najnapetija, iako nisam za nju bila castana, ipak je nekako našla put do mene. Tako da - yes'', ispričala je Ana.

Iako s osebujnom Janom nema sličnosti, simpatična glumica je rekla da bi se od nje dalo štošta naučiti.

''Ambiciozna je bez pokrića. Apsolutno ništa ne zna, ali ide glavom kroza zid i na neki način dobije sve što želi. To zapravo s današnjom situacijom u kojoj živimo, tko nas vodi, kako stvari funkcioniraju, i nije tako loše za te ljude, tako ću ti reći. To prolazi, to prolazi'', pojasnila je zvijezda serije "Dar Mar".