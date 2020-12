Anu Begić Tahiri pratimo u seriji Dar Mar, gdje je utjelovila glasnu i pomalo zločestu Janu, s kojom u privatnom životu nema dodirnih točaka. Simpatična glumica otkrila je kako se kao roditelj nosi sa školskim obvezama svoje kćeri Lane, ali i time što svoje roditelje zbog pandemije posjećuje izrazito rijetko. Razgovor pogledajte u videu IN magazina!

Tvrdoglava, pohlepna, sebična i spremna zabiti nož u leđa komu god je potrebno. Lik Jane Dobrile u seriji Dar Mar utjelovila je glumica Ana Begić Tahiri.

''Zanimljiva jedna spodobica ta Jana. Gušt ju je igrati, nije mi nikad dosadno. Nju uvijek tako napišu da te ili totalno razludi, iživcira ili je smiješna. I meni je isto tako. Baš guštam. Recimo, od svih uloga baš sam ovu htjela. Ova mi je bila najnapetija, iako nisam za nju bila castana, ipak je nekako našla put do mene. Tako da - yes'', kaže glumica.

Iako s osebujnom Janom nema sličnosti, kaže simpatična glumica, od nje bi se dalo štošta naučiti.

''Ambiciozna je bez pokrića. Apsolutno ništa ne zna, ali ide glavom kroza zid i na neki način dobije sve što želi. To zapravo s današnjom situacijom u kojoj živimo, tko nas vodi, kako stvari funkcioniraju, i nije tako loše za te ljude, tako ću ti reći. To prolazi, to prolazi'', dodala je zvijezda serije Dar Mar.

Dok u seriji redovito radi dar mar, pitamo se voli li zakuhati stvari i u privatnom životu?

''Više na televiziji nego u životu. Kažem ja. Možda se ljudi koji me poznaju ne bi složili, ali ja barem mislim da je tako'', kaže.

Ova nagrađivana glumica simpatije publike osvaja svojim talentom, ali i zaraznim osmijehom te stavom iskrene kulerice iz susjedstva. Dok je TV gledatelji obožavaju na malim ekranima, ljubitelji teatra njezin rad prate u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

''Mi smo odmah nakon lockdowna krenuli s predstavama koje su, naravno, malo promijenjene, prearanžirane i malo odvojenije, recimo to tako. Publika vjerna, hvala Bogu, dolazi. Onoliko koliko ih treba biti, toliko ih i bude. To je zapravo nevjerojatno'', kaže.

Ana nam je otkrila da je sretna što usprkos pandemiji može raditi, no korona je ostavila tugu i u njezinoj široj obitelji. Upravo zato svoje roditelje iz opreza posjećuje izrazito rijetko.

Svaki put kad parkiram kod mame i tate, mašem im odozgora i kažem stavi masku, sad ću doći unutra. Teško mi je zbog toga, ali onda opet mislim, sad da ih i ne vidim... hoće li mi netko stradati od tuge ili od korone... Kakve ti samo stvari kroz glavu prolaze. Taj trenutak kad trebaš imati taj neki susret, sad su tako rijetki, tako rijetki. Vidim tu tugu, a opet vidiš i ljutnju, vidiš strah'', kaže.

Dodatni stres svim roditeljima školaraca stvara i nastava. Anina kći Lana ide u treći razred, a brižna mama čini sve kako bi joj olakšala ovo neobično razdoblje školovanja.

''Oni kao da uopće ne idu u školu već nekih godinu i pol. Ta jedna faza štrajka, pa je bio početak korone, pa je bio lockkdown, pa su bili online, pa su se vratili, sad pola razreda ima, pola nema, pa ovi od petog moraju nositi maske, ovi su online, ovi nisu... Evo, ne znam, kao roditelj stvarno ne znam, izludi me...

Usprkos svim poslovnim i obiteljskim obvezama od glumica očekujemo i da izgledaju besprijekorno. U svoj pretrpani raspored Ana ugura i pokoji beauty tretman jer, htjeli to priznati ili ne, izgled nam je svima itekako važan.

''Pa malo mi je... ne malo, dosta mi je važno da to bude s mjerom. Vidiš, auuu, mogla bih ovo, ono, znaš ono. Sve bih, ne bih, ali onda poslije, ajde smiri se, OK je, OK je'', priznaje.

Prosinac inače za Anu znači mnogo poslovnih obveza, no ova je godina iznimka pa će naći nešto slobodnog vremena. Iskoristit će ga, naravno, za uživanje u blagdanima sa svojom obitelji.

''I peći ćemo, i kuhat ćemo, i okitili smo već i onda ćemo biti samo nas troje. Nitko to neće ni vidjeti, a ja sam se trudila'', šali se glumica.

No zato ćemo itekako gledati njezin glumački trud, na kazališnim daskama HNK-a i u seriji Dar Mar Nove TV.

