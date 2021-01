Domaće zvijezde s dugogodišnjom bračnom idilom otkrivaju nam svoj tajni recept skladnog braka i ljubavi. Barbara Nola zna koliko često bi muškarci trebali suprugama reći ''Volim te'', a Bojana Gregorić Vejzović i Ana Begić Tahiri priznaju da ih supruzi vole sa svim njihovim manama. Tajnu bračne idile domaćih zvijezda, ali i kojoj bi ljepotici nakon 20 godina braka suprug oprostio čak i nevjeru, saznao je Davor Garić za In magazin.

Domaće glumice su otkrile što je ključno za dobar i skladan brak.

"Najprije se morate voljeti, ne smijete nikako zanemariti partnera i kad dođu djeca i obveze i ne znam što, partner nam ipak treba biti na prvom mjestu", istaknula je Ecija Ojdanić.

Zvuči prilično jednostavno, zar ne... No doći do bračne idile ipak nije tako lako. Glumica Ecija Ojdanić uspjela je i nedavno proslavila desetu godišnjicu braka. Više od 20 godina zajedničkog života, sreće, ljubavi, ali i teških trenutaka, izbrojili su glumica Barbara Nola i redatelj Lukas Nola. Evo njihove tajne.

Barbara Nola je otkrila koliko često muškarci trebaju svojim suprugama govoriti "Volim te". "Po mogućnosti svaki dan, a u najogrem slučaju može svaki tjedan. Ne mora reći riječ. Poljubac je dovoljan!", pojasnila je.

Kaže da njoj ne trebaju dijamanti i slične stvari od muža. "A ne, to ne. To me ne zanima. Bolje skuhati divan ručak, reći nešto zabavno. Nasmijati me!", rekla je Barbara.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović i njezin suprug Enes ovih su dana proslavili 15. godišnjicu braka. "I zahvalna sam mužu da me voli ovakvu kakva jesam... Ne ovakvu, jer ja zapravo ovako ne izgledam. Poslat ću ti svoju fotografiju ovako incognito, molim te, nemoj je dijeliti. Zahvalna sam Enisu da me voli onakvu kakva jesam ujutro", ispričala je Bojana.

Iako je vjenčanje Sandra Perković tek najavila da će se dogoditi nakon sljedećih Olimpijskih igara, s trenerom Edisom u dobru i zlu sve dijeli već gotovo 10 godina. "On me zna i najbolju, i najgoru. Naša dugovječnost je upravo u tom što on ne osuđuje ni najbolju, ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, on nikad neće napadati, on uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak", ispričala je naša bacačica diska.

"Kad se mi razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom", naglasila je Sandra.

Ovog će ljeta Dino i Viktorija Rađa proslaviti 20-u godišnjicu braka. Jedan od najskladnijih domaćih parova otkriva da tajna njihove dugovječnosti i ljubavi leži u malim stvarima, smijehu i međusobnoj potpori, bez obzira na sve.

Viktorija je otkrila bi li pokleknula da nakon brodoloma na pustom otoku završi samo s Bruceom Willisom. "Bih! I to bi mi čak muž...", iskreno je priznala.

"Ne bi mi oprostio, nego čestitao! Pa Bruce Willis mi je idol od kad sam bila dijete!", dodala je.

Duško Lokin pak broji nevjerojatnih 50 godina braka. Legendarni pjevač je otkrio koliko puta ga je bijesna supruga dočekala pijanog u zoru.

"Čekaj da izbrojim! 1,2, 3, 5, 6, 80, 100... Ne znam, puno puta! Ali što znači u 50 i par godina?! To je ništa, to je ništa! To je zanemarivo!", rekao je Duško.

Kako bi bračna idila opstala i nakon godina zajedničkog života, kaže nam Asim Ugljen u šali, dopuštene su i male nadopune ''bračnog ugovora'' u spavaćoj sobi. Glumac je otkrio je li ikad, barem u mislima prevario suprugu. "Tko nije čovječe?!", upitao je.

"Lista je duga! Angelina, Jennifer...Brad Pitt!", našalio se Asim.

A koliko su puta tijekom bračnog života naši sugovornici pomislili ''Što je meni ovo trebalo?'' "Nisam baš to puno puta pomislila, možda jednom ili dvaput, ali mislim da si je on", rekla je Ana Begić Tahiri.

"Čak mi se ne ustručava to ni reći! Zato ga toliko volim!", dodala je.

Zaključak - otvorenim i iskrenim razgovorom sve se nedaće mogu prebroditi pa će bračna idila potrajati zaista dok nas smrt ne rastavi.

