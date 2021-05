Albina Grčić je ovih dana dala nekoliko intervjua na engleskom jeziku, a mnogi su primijetili da joj je izgovor savršen te su je pohvalili.

Iza naše predstavnice na Eurosongu Albine Grčić dvije su probe, a mnogi joj predviđaju velik uspjeh u Rotterdamu. Mnogi hvale našu predstavnicu zbog pjesme, izgleda i stila, a nakon posljednjeg intervjua hvale ju i zbog činjenice što savršeno govori engleski jezik.

"Mislim da bi nizozemska policija morala uhititi Albinu, pravi je kriminal biti tako sladak", "Ovako bi morala izgledati djevojka koja predstavlja svoju zemlju. Talentirana je i odiše sjajnom energijom", "Wow, engleski joj je odličan, ima američki naglasak", "Toliko je slatka i izvrsno govori engleski", "Albinin engleski je odličan", "Preslatka je, mora proći u finale", samo su neki od komentara ispod intervjua koji je Albina dala za Wiwiblogs.

Inače, Albina je za Eurosong.hr ispričala kome posvećuje svoj eurovizijski nastup. "Nastup posvećujem svojoj baki jer vjeruje u mene više nego itko drugi", istaknula je pjevačica, koja je rekla da je upoznala rusku predstavnicu Manizhu, norveškog predstavnika Tixa i rumunjsku predstavnicu Roxen. Usto, kao svoje favorite izdvojila je Francusku, Italiju, Rusiju, ali i srpske predstavnice, grupu Hurricane.

Albina je ispričala i kako joj puno znači potpora obožavatelja iz Lijepe Naše. "Drago mi je vidjeti svu tu podršku koja nam stiže iz Hrvatske – zbog toga imamo još veću želju da sve bude perfektno!" zaključila je.

Prije nekoliko dana za DNEVNIK.hr se osvrnula i na kostim koji će nositi na eurovizijskoj pozornici. "Želim istaknuti da ja od početka, otkako smo planirali cijeli taj izgled nastupa, cijelu priču, bila sam sto posto sigurna da ja to želim i sto posto sigurna da će to super izgledati. Nisam ni u jednom trenutku sumnjala u članove svoga tima, u kojem je svatko bio zadužen za svoj dio posla", kaže Albina. "Kostim se savršeno sljubljuje s pozornicom, s našim nastupom i našom energijom. To je najbitnije, a ja se jako ugodno osjećam u njemu. Jako sam sretna jer su Zigman i Stefan prije svega pazili na to kako se ja osjećam. Napravili su ga u skladu s mojim karakterom i mojim viđenjem same sebe, dobro su me upoznali", ispričala nam je naša predstavnica na Eurosongu.