Albina je u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričala sve o pozadini svoje prve probe, kostimu u kojem će nastupiti na Eurosongu, ali i o odnosu s djevojkama iz grupe Hurricane koje predstavljaju Srbiju u Rotterdamu.

Naša predstavnica na Eurosongu Albina Grčić javila se za DNEVNIK.hr iz Rotterdama te nam je u kratkom intervjuu otkrila kako provodi vrijeme u Nizozemskoj, kakvi su joj dojmovi nakon prve probe te je li se već družila s curama iz grupe Hurricane.

Osvrnula se još jednom i na kostim koji će nositi, ali i na svoj tim koji je s njom od samih početaka pa sve do danas.

"Unatoč tome što je trenutačno kiša i svako malo se izmjenjuju sunce i kiša, prelijepo je u Rotterdamu. Grad je jako organiziran, sve je čisto i uredno, ljudi su jako dragi, no hrana je tako-tako. Nemamo baš puno prostora za obilaženje i da se ponašamo kao pravi turisti. Ipak smo na Eurosongu, došli smo tu raditi i moramo se paziti zbog trenutačne situacije", ispričala nam je Albina.

"Želim istaknuti da ja od početka, otkako smo planirali cijeli taj izgled nastupa, cijelu priču, bila sam sto posto sigurna da ja to želim i sto posto sigurna da će to super izgledati. Nisam ni u jednom trenutku sumnjala u članove svoga tima, u kojem je svatko bio zadužen za svoj dio posla", kaže Albina. "Kostim se savršeno sljubljuje s pozornicom, s našim nastupom i našom energijom. To je najbitnije, a ja se jako ugodno osjećam u njemu. Jako sam sretna jer su Zigman i Stefan prije svega pazili na to kako se ja osjećam. Napravili su ga u skladu s mojim karakterom i mojim viđenjem same sebe, dobro su me upoznali", ispričala nam je naša predstavnica na Eurosongu.

Albina je na dan svoje prve probe pogledala i nastupe drugih izvođača na Eurosongu, a komentirala je i cure iz grupe Hurricane.

"Nismo se još osobno upoznale, ali se čujemo preko Instagrama. Čestitala sam im na prvoj probi koja izgleda super, i one su meni. Podržavamo se i to je najbitnije", rekla je Albina.

Cijeli intervju možete pogledati u našem videu.