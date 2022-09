Adam Levine godinama slovi za jednoj od najpoželjnijih muškaraca Hollywooda, a zbog ljubavi prema njegovoj supruzi nitko nije očekivao da bi i u njihovoj vezi moglo biti trzavica.

Adam Levine, frontmen grupe Maroon 5 i glavna vijest medija ovog tjedna, godinama slovi za najpoželjnijeg muškarca u Hollywoodu.

Oduvijek je poznat po buntovnom životu i vezama s brojnim mlađahnim ljepoticama, ali nitko nije mislio da će pokleknuti i u braku s onom pravom, Behati Prinsloo.

Levineov ljubav život od početka njegove karijere nije bio toliko buran. Njegovo srce osvojila je djevojka imena Jane Herman. Jane je bila Levineova prva djevojka i srednjoškolska ljubav s kojom je bio od 1997. do 2001. godine.

Na početku benda Maroon 5, Adam je za nju pisao i njihove prve pjesme, a po njoj je nazvao i album ''Songs About Jane''. S ovog albuma, hit ''This Love'' napisan je na temelju njihova prekida, a njihova je ljubav završila jer su im se razdvojili putevi.

''Vidio sam je na benzinskoj pumpi i odmah se zaljubio. Napisao sam joj pjesmu i odsvirao joj je na gitari, pjesma je bila grozna, ali njoj se svidjela'', pričao je Levine o njihovom početku.

''Bila je moja muza godinama. Radila je kao medicinska sestra, s godinama je to jednostavno izblijedilo…'', rekao je.

Levinea je album lansirao među zvijezde, a utjehu je nakon nekoliko godina pronašao u teniskoj zvijezdi Mariji Sharapovoj. Njihova romansa trajala je godinu dana 2005., a 2006. godine kratko je bio i s pjevačicom Jessicom Simpson.

Već tada, Adam je počeo gajiti posebne osjećaje prema fatalnim plavušama.

Sljedeća plavokosa ljepotica koja je odmah osvojila Adama bila je konobarica Rebecca Ginos. Pjevač je 2007. godine u intervjuu otkrio da su imali spolni odnos istu večer kad su se upoznali, a njihova strast trajala je oko godinu dana.

''U početku smo bili ležerni i to se pretvorilo u nešto nevjerojatno. Samo želi uživati u mom društvu i voljeti me. I volim je. Stvarno je jednostavno i lijepo'', govorio je tada Adam.

''Kad ste mlađi, veze cvjetaju na drami. I ako nema drame, dosadi ti i završi. Ne bavim se više time. Znam više o sebi, naučiš se shvaćati djevojke'', rekao je jednom prilikom, a da se drama u vezi održi, trudi se, čini se, i danas.

Strani tablodi 2009. godine pisali su da je Adam uspio osvojiti i glumicu Cameron Diaz, a šuškanja su kratko trajala jer je fatalni pjevač uskoro viđen s još dvije djevojke na večerama, modelom Janine Hebeck i Arielle Vandenberg.

Međutim, 2009. godine srce mu je osvojila i jedna brineta, model Angela Bellotte. Njihova veza bila je javna, a par je često odlazio na večere i putovanja, ali je idila završila nakon samo godinu dana veze.

Adam se tada vratio na plavuše, a njegov život promijenio se 2010. godine kada je upoznao rusku manekenku Anne Vyalitsynu. Brzo su se zbližili, a njihova veza bila je česta tema, naročito nakon modne revije Victoria's Secreta 2011. godine na kojoj je nastupio i Adam sa svojim bendom, a na kraju modne piste, Levine je pred kamerama poljubio svoju djevojku u obraz i scene se još dan danas pojavljuju na društvenim mrežama. Potom je dobila priliku i glumiti u spotu Maroon 5 za pjesmu ''Never Gonna Leave This Bed''. Ali, čini se da je njegov krevet ipak napustila i to 2012. godine, a manekenka je izjavila za medije da su se rastali u dobrim odnosima te da se i dalje podržavaju.

Modna revija Victoria's Secreta bila je, čini se, presudna za Levinea.

Te godine, upoznao je još jednog modela ovog brenda Behati Prinsloo, svoju sadašnju suprugu.

Odmah nakon prekida s Anne, Levine i Behati brzo su se povezali, a prvi put se zajedno viđeni početkom ljeta 2012. godine.

Nakon samo dva mjeseca, prekinuli su svoje upoznavanje, ali su ubrzo shvatili da je to bila greška pa su svoju ljubav ipak obnovili. 2013. iznenadili su javnost viješću o zarukama, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Prije toga se poznati zavodnik ispričao svojim bivšim curama koje je povrijedio. To je od njega tražila Prinsloo, s kojom je dobio kćeri Dusty i Gio.

Činilo se da par ima odličan odnos, a svojedobno je Levine iznenadio sve kada je otkrio koliko djece želi imati sa suprugom. "Želim sedamnaestoro djece. Je li to razumno? Zaista jako volim djecu i veseli me kada ih sretnem i na setovima snimanja", rekao je frontmen popularne grupe Maroon 5.

Adam je svoju suprugu izuzetno cijenio, a svake godine na modnim revijama Victoria's Secreta vjerno bi ustao sa svog stolca u publici i pokazao oduševljenje izlaskom svoje supruge na modnu pistu.

Behati je bila i glavna uloga u spotu Maroon 5 za pjesmu ''Animals'' 2014. godine. Ona i Adam u spotu su snimili vruće scene u kojima se goli ljube dok po njima curi crvena tekućina koja je označavala krv, a spot je izazvao brojne komentare.

Proteklih nekoliko godina činilo se da će se poznati svjetski zavodnik konačno smiriti, ali idilu je upropastila Sumner Stroh koja je odlučila prekinuti šutnju i priznati da je s pjevačem imala tajnu aferu čak godinu dana.

Nakon nje, počele su se javljati i druge djevojke, među kojima i njegova učiteljica joge, a ova drama svaki čas dobiva nove detalje.

Levine je sve pokušao opovrgnuti, ali mu baš i nije uspjelo.

