Skandal oko Adama Levinea sve se više širi, a sada se na optužbe o varanju javila i njegova učiteljica joge, već četvrta žena po redu.

Svijet showbizza iznenadila je vijest o aferi frontmena Maroona 5 Adama Levinea o kojoj je nakon nekoliko mjeseci odlučila govoriti influencerica Sumner Stroh.

Osim Sumner, u priču su se javile još dvije žene, komičarka Maryka i model Alyson Rose, a veliki interes izazvala je četvrta po redu, njegova učiteljica joge Alanna Zabel.

Zabel, koja je trenirala pop-zvijezdu od 2007. do 2010., navodi da je rekao da želi s njom provesti dan gol i da se hvalio svojim prijateljima kako ona ima najbolju stražnjicu u gradu.

Ispričala je kako je njezin tadašnji dečko vidio poruku i tvrdi da je postao nasilan od ljubomore te da je pobjesnio i slomio joj zglob.

Stručnjakinja za jogu odlučila se pridružiti ženama koje su progovorile o pjevaču te na svojem Instagramu objavila i svoju priču.

''Ok, mislim da je vrijeme da pustim sve iz sebe'', počela je Alanna.

''Davno je trebalo otkriti Adama Levinea. Bila sam njegova učiteljica joge nekoliko godina, 2007. - 2010. Često je govorio da je svojim prijateljima govorio da njegova učiteljica joge ima najbolju guzu u gradu i da je to slatko. Jednog dana poslao mi je poruku: 'Želim provesti dan s tobom gol.' Bila sam u kadi, ali moj ljubomorni bivši je to vidio i pobjesnio.''

Zabel je rekla svom bivšem da je poruka očito bila namijenjena Levineovoj tadašnjoj djevojci Becky Rebecci Ginos, koktel-konobarici s kojom je hodao od 2006 do 2009. Pitala je Levinea, ali on nije odgovorio.

''Moj bivši postao je nasilan, slomio mi je zglob'', rekao je Zabel.

''Dogodila se velika promjena u mom životu. Kad sam rekla Adamu, on je to ignorirao. Potom me otpustio s nadolazeće turneje.''

Levine se počeo baviti jogom nakon što su ga obavijestili o njezinim zdravstvenim prednostima. Rekao je za magazin Women's Health u lipnju 2008.: ''Joga će vas drastično poboljšati na svaki mogući način. Ali budimo iskreni, vježbam jogu jer su satovi uvijek puni lijepih žena.''

Pjevač se sada suočava s lavinom optužbi modela s Instagrama i drugih žena koje tvrde da im je slao neprimjerene poruke unatoč tome što je bio u braku s anđelicom brenda Victoria's Secret Behati Prinsloo.

Komičarka Maryka i žena po imenu Alyson Rose objavile su snimke zaslona svojih navodnih razgovora s Levineom na Instagramu nedugo nakon što je influencerica Sumner Stroh izjavila da je imala tajnu vezu s njim prošle godine.

Iako je kontekst poruka nejasan, čini se da neke poruke imaju vremenske oznake od srpnja ove godine, kada je Levine slavio svoju osmu godišnjicu braka sa suprugom.

U jednom razgovoru kaže: ''Sada sam opsjednut tobom'', Maryka odgovori: ''Stari, zar nisi oženjen''. Levine priznaje da jest, ali kaže: ''To je malo komplicirano.''

U jednom trenutku, nakon što je primio privatnu fotografiju od Maryke, koja se ne vidi na snimkama zaslona, on je potiče da pošalje još, govoreći: ''Možda ću morati vidjeti plijen.''

Maryka je napisala kako će možda deaktivirati Instagram na neko vrijeme, a Levine joj je predložio da bi to vrijeme trebala iskoristiti imajući spolne odnose s njim.

U razmjeni poruka od lipnja Levine je i Maryki spomenuo trudnoću svoje supruge i otkrio kako kako želi nazvati dječaka, što je prethodno učinio tijekom razgovora sa Sumner Stroh i rekao joj da bi ga nazvao po njoj.

''Dobit ću još jedno dijete. Supruga je trudna! A ja ću dobiti dečka. I dat ću mu ime Zea'', pisao je pjevač.

U sada izbrisanom videu na TikToku Alyson Rose također je podijelila snimke zaslona Levineovih navodnih poruka upućenih njoj, uključujući onu u kojoj je rekao: ''Ne bih trebao razgovarati s tobom, znaš to, zar ne?''

Rose tvrdi da je bilo još puno toga što je rečeno što nije bilo primjereno te da se ne osjeća ugodno objaviti ostatak.

S druge strane, Levine je oštro odgovorio na Sumnerine optužbe i tvrdi da sve ovo nije istina, ali da je pokleknuo u teškom razdoblju života.

43-godišnjak se u međuvremenu ispričao supruzi jer je prešao granicu, a Sumner ga je ponovno omalovažila na društvenim mrežama.

Adam je na Instagramu objavio priopćenje o cijeloj situaciji.

''Puno toga se priča o meni trenutačno i želim iznijeti svoj stav. Upotrijebio sam lošu prosudbu u razgovoru s bilo kim osim sa suprugom na bilo koji način koketiranja. Nisam imao aferu, ali sam prešao granicu tijekom žalosnog razdoblja svog života. U određenim slučajevima to je postalo neprikladno. Riješio sam to i poduzeo proaktivne korake da to ispravim sa svojom obitelji. Moja žena i moja obitelj su sve do čega mi je stalo na ovom svijetu. Biti toliko naivan i dovoljno glup da riskiram jedino što mi je uistinu važno bila je najveća pogreška koju sam mogao učiniti. Nikada to više neću učiniti. Preuzimam punu odgovornost. Prebrodit ćemo to i prebrodit ćemo to zajedno'', napisao je Levine.

Sumner je nakon toga objavila priču na Instagramu s rečenicom: ''Nabavite ovom čovjeku rječnik'', a mnogi pretpostavljaju da je time mislila na Adama.

Behati, Adamova supruga, o ovome se nije oglasila, a par je viđen na ulicama Los Angelesa u prilično opuštenom stanju bez pokazatelja da ih je ova situacija potresla.

Javnost sada prati što će se dogoditi nakon optužbi njegove učiteljice joge.

