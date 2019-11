U nedjelju je u estonskom gradu Tartu završilo četverodnevno izdanje konferencije Europske mreže muzejskih organizacija NEMO koja se svake godine održava u drugom gradu te će tako sljedeće godine domaćin ovom značajnom skupu muzejskih djelatnika i kreatora kulturnih politika biti grad Rijeka, Europska prijestolnica kulture 2020.

Od 7. do 10. studenog u Tartu (Estonija) održala se 27. godišnja konferencija Europske mreže muzejskih organizacija NEMO koja je okupila preko nekoliko stotina sudionika čije se djelovanje veže uz muzeje, ali i kulturu u širem smislu. U Tartu je otputovala i direktorica Sektora za partnerstva i komunikacije tvrtke RIJEKA 2020, Irena Kregar Šegota kako bi se susrela s kolegama te ujedno sudionicima konferencije najavila sljedeće izdanje koje će se od 15. do 17. studenog 2020. godine održati u – Rijeci, i to u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture.

Iako detaljni program konferencije još nije poznat, riječka NEMO konferencija bavit će se dvjema glavnim temama: razvojem publike, odnosno, novim načinima privlačenja i zadržavanja publike, te pitanjem održivosti muzeja. Trodnevni program uključit će stručna izlaganja, javne rasprave, radionice i rad na smjernicama razvoja muzejske struke, a u Rijeci se očekuje preko 250 sudionika, mahom predstavnika europskih nacionalnih muzejskih organizacija, muzejskih stručnjaka, ali i svih onih koji aktivno sudjeluju u projektima vezanima uz muzeje. Cilj konferencije je donošenje zaključaka o važnim temama za europske muzeje, razmjena znanja i iskustva, te međusobno povezivanje europskih kolega.

Zanimljivost riječkog izdanja NEMO konferencije bit će svakako i ceremonija dodjele prestižne globalne nagrade Children in Museums Award. Ovu nagradu svake godine dodijeljuje neprofitna mreža muzejskih profesionalaca sa sjedištem u Grazu, naziva Hands On! International Association of Children in Museums, a nagrađuje se najbolja dječja izložba ili projekt vezan za djecu. Kriteriji za nagradu osim kreativnosti i inovativnosti uključuju i treći – interpretaciju, odnosno, mogućnost kako odabrana izložba/projekt može promijeniti način razmišljanja u muzejskoj praksi, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Inače, o važnosti NEMO mreže govori i činjenica da upravo ona, putem svojih nacionalnih muzejskih organizacija, predstavlja muzejsku zajednicu zemalja članica Vijeća Europe. Mreža je osnovana 1992. godine, a zajedno, članovi NEMO-a predstavljaju više od 30.000 muzeja diljem Europe. Neki od ciljeva ove mreže su: pomoći muzejima u ispunjavanju njihovih uloga čuvara kulturne baštine promičući njihovu važnost za europske kreatore politike, zatim umrežavanje i suradnja europskih muzeja te poticanje na sudjelovanje u postojećim europskim kulturnim politikama.

NEMO vjeruje da su muzeji ključni igrači u očuvanju kulturne baštine te da imaju središnju ulogu u izgradnji današnjeg društva i međusobnom boljem razumijevanju. Članovi NEMO-a iz Hrvatske su Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, RIJEKA 2020 i Hrvatski muzej turizma.