Britanska premijerka Theresa May u utorak je rekla kako bi se planirani posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa trebao održati usprkos sve većim tenzijama oko njegove kritike londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana zbog subotnjih terorističkih napada.

"Veza sa Sjedinjenim Državama je naš najdublji i najvažniji obrambeni i sigurnosni odnos", istaknula je May za britanski The Sun.

"Uzevši to u obzir, mislim da je Donald Trump u krivu oko toga što je rekao o Sadiqu Khanu zbog napada na Londonski most", dodala je May te istaknula da konzervativna vlada blisko surađuje s Khanom koji je član opozicijskih laburista.

"Kad djelujete nakon takvog napada stranačku politiku ostavljate po strani", zaključila je May, dodavši kako će se Trumpov posjet nastaviti usprkos njegovim kritikama.

On je Khanov odgovor na teroristički napad prozvao "patetičnim".

"Patetičan izgovor londonskog gradonačelnika Sadiqa Khana koji je trebao brzo razmisliti o svojoj izjavi da 'nema razloga za uznemirenost'", napisao je Trump na svom Twitter profilu o Khanovoj izjavi kojom je pozvao građane da ne paničare oko prisutnosti naoružanih policajaca na ulicama glavnog grada.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!