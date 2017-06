Slovensko ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je u četvrtak da je od hrvatskog MUP-a dobilo prijedlog nove regulacije granične kontrole na prijelazu Bregana/Obrežje u vrijeme turističke sezone do 1. listopada radi ubrzanja prometa u vrijeme očekivanih prometnih gužvi.

"S kolegama iz hrvatskog MUP-a u stalnom smo kontaktu, prvenstveno glede sustavnih kontrola na granici", a prijedlog koji smo primili još proučavamo, potvrdili su u Ljubljani.

Slovenski MUP je kazao da Hrvatska predlaže da se hrvatska granična policija tijekom sezone opet preseli u postojeće stare prostore na Bregani, na hrvatskoj strani granice.

Taj je prijedlog u skladu sa smjernicama Europske komisije u vezi implementacije sustavnih graničnih kontrola uvedenih u travnju.

Ravnateljstvo hrvatske policije potvrdilo je danas za medije da je prijedlog o premještanju hrvatskih graničnih policajaca u sezoni dalo zbog ocjene da će to ubrzati protočnost prometa.

Premještanje hrvatske policije sa zajedničkih "one-stop" kontrolnih mjesta na kojima su nadzor provodili sa slovenskim kolegama predviđeno je samo na najvećem slovensko-hrvatskom međunarodnom graničnom prijelazu, gdje su od uvođenja sustavnih kontrola u nekim situacijama zabilježena višesatna čekanja vozila i putnika, zastoji i duge kolone.

Vjeruje se da će odvajanje hrvatske policijske kontrole i njezino vraćanje na Bregani na prijašnju poziciju to tehnički ublažiti jer će svaka strana ovisno o strukturi prometa i njegova intenziteta moći otvoriti veći broj ulazno-izlaznih trakova, nego što je to bilo moguće do sada.

Početkom svibnja u Bruxellesu su se hrvatgski i slovenski premijeri Andrej Plenković i Miro Cerar uz pomoć Europske komisije dogovorili takozvano propis od 15 minuta. Prema prijedlogu u vrijeme gužvi na granici i čekanja na prijelaz dulje od 15 minuta prelazilo bi se sa sustavne na ciljanu kontrolu putnika, bez skeniranja svakog putnog dokumenta, ali uz uvažavanje sigurnosne procjene. Slovenija je, međutim, od Bruxellesa zatražila dodatna objašnjenja kako dogovor učinkovito provoditi u jeku tuurističke sezone kad gužve i kolone na granici nisu neuobičajene pojave jer su se redovno događale i prije pooštrenja schengenskih propisa i sustavne provjere svih putnika. (Hina)