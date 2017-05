Sjeverna Koreja ispalila je u nedjelju iz regije u blizini zapadne obale balistički projektil koji je letio 800 kilometara, izvijestila je južnokorejska vojska.

Raketa je lansirana rano u nedjelju s područja regije Kusong, smještene sjeverno od Pyongyanga, gdje je Sjeverna Koreja u veljači testirala raketu srednjeg dometa. Ovaj put je raketa letjela pola data i imala neobičnu putanju.

Japanske vlasti, koje su objavile da se raketa nakon 30 minuta leta srušila u more, prosvjedovale su zbog tog slučaja, ustvrdivši da taj potez predstavlja ozbiljnu prijetnju njihovoj zemlji te da je Sjeverna Koreja time prekršila rezolucije UN-a. Osim toga, naveli su da bi mogla biti i riječ o novoj vrsti projektila.

Nije odmah bilo jasno koju vrstu balističkog projektila su lansirali, iako je američko Pacifičko zapovjedništvo tvrdilo kako "let nije bio konzistentan s podacima koji su standardni za interkontinentalne balističke rakete.“ Japanski službenici su također naveli kako je putanja rakete čudna s obzirom da je u 30 minuta prešla 800 kilometara na visini od 2000 kilometara.

, jedan od voditelja Svjetskog Sigurnosnog programa, za Time je izjavio kako let projektila upućuje na to da bikada bi letio po standardnoj visinskoj putanji – što znači rekord u odnosu na dosadašnje rakete upućene iz Pyongyanga.Procjena dosega za Sjevernokorejsku raketu Musudan je 3000 kilometara, izjavio je Wright, i dodao kako je tood prvog američkog pacifičkog otoka,

Kako bi dospio do američkog kontinenta, Sjevernokorejski projektil bi trebao prijeći još 8000 kilometara.

Sjevernokorejski raketni test izveden je svega par dana nakon što je novi južnokorejski predsjednik Moon Jae-In, polažući prisegu, izjavio da je spreman otići u Sjevernu Koreju.

Sjeverna Koreja je prije dva tjedna bezuspješno ispalila balistički projektil s područja sjeverno od glavnog grada Pyongyanga, koji se raspao nakon nekoliko minuta i pao u Japansko more.

