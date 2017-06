Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u nedjelju je priopćilo, vezano uz nemogućnost slijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa u petak navečer u Međunarodnu zračnu luku Zagreb – Franjo Tuđman, kako zagrebačka Zračna luka u razdoblju od 26. ožujka do 28. listopada ove godine, temeljem Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma, mora biti otvorena svaki dan u tjednu od 0 do 24 sata.

Zrakoplov Croatia Airlinesa na letu OU664 iz Zagreba za Dubrovnik u petak navečer zbog iznenadne jake bure na dubrovačkom području nije mogao sletjeti u Dubrovnik. Zbog toga je odlučeno da se zrakoplov preusmjeri natrag u Međunarodnu zračnu luku (MZL) Zagreb, no MZL Zagreb obavijestila je kompaniju da prihvat zrakoplova Airbus 320 i 124 putnika u to doba (oko ponoći) više nije moguće obaviti, priopćeno je u subotu iz CA. S obzirom da u Hrvatskoj oko ponoći više nije bila otvorena ni jedna zračna luka, zrakoplov Croatia Airlinesa preusmjeren je u Rim gdje je svim putnicima osiguran hotelski smještaj i to o trošku Croatia Airlinesa, naveli su iz CA.

Ministar Oleg Butković u izjavi medijima u subotu istaknuo je kako Zračna luka u Zagrebu mora biti otvorena 24 sata te da je to kršenje naredbe, najavivši da će od Agencije za civilno zrakoplovstvo zatražiti istragu o događaju.

"Zračna luka bit će neprestano otvorena"

U današnjem priopćenju iz Ministarstva također se podsjeća kako je Ugovorom o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. propisano, između ostalog, kako je Koncesionar suglasan da će osigurati da će "Zračna luka biti otvorena i neprekidno raditi tijekom cijelog vremena Razdoblja koncesije".

Ministarstvo još uvijek prikuplja sve činjenice vezane uz ovaj događaj te će sve detaljno analizirati, ističe se u priopćenju.

Također, najavljeno je, Agencija za civilno zrakoplovstvo, nadležna za nadzor zračnog prometa, pokrenut će istragu te zatražiti detaljna izvješća od uključenih strana, Croatia Airlines i Međunarodne zračne luke Zagreb – Franjo Tuđman, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i potom aktivnosti koje je potrebno poduzeti s ciljem prevencije i/ili sankcioniranja odgovornih.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u priopćenju je izrazilo žaljenje zbog neugodnosti koje su imali putnici na navedenom letu Croatia Airlines, dodavši kako se nada da su svi stigli do svojih konačnih destinacija u što kraćem roku, te da su im pružena sva prava i pomoć koja proizlazi iz nacionalnog i EU zakonodavnog okvira. (Hina)