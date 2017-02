Utrka koja je digla na noge i one koji ne trče, koji ne putuju u druge gradove da bi sudjelovali u običnoj utrci na kojoj neće osvojiti ništa, pa čak pokrenula i one u kolicima i dala im priliku da se natječu ravnopravno sa svim ostalim trkačima, ponovno se vraća u Zadar, i to s novim rekordima.



Vjerojatno već svatko u Lijepoj našoj zna što je to Wings for Life World Run, a svi oni koji su joj jednom svjedočili vraćaju se na nju pa makar i u ulozi gledatelja. I ove godine na tu svibanjsku nedjelju, točno 7. svibnja, trkači iz svih dijelova zemlje potrčat će ka Zadru, gdje će 8000 ljudi startati ovu jedinstvenu utrku.

Wings for Life World Run od svog početka ima samo jedan cilj, a to je pronaći lijek za ozljede leđne moždine i podići svijet o ozljedama i poteškoćama koje one nose sa sobom. U protekle tri utrke globalno je prikupljeno preko 11 milijuna eura za istraživanja, koja su navedena na stranici wingsforlife.com, a inicijatori neprofitne zaklade Wings for Life, kao i ove utrke, tvrde da je lijek samo pitanje vremena jer oštećene stanice dokazano imaju sposobnost obnavljanja.

Zadar je dio ovog globalnog pokreta od samog začetka, a posebna energija koja toga dana vlada u Zadru učinila je Wings for Life World Run najvećom utrkom ikada u Hrvatskoj. Protekle godine utrka je rasprodana sa 7000 startnih brojeva, a ove godine na startu se očekuje 8000 trkača, koliko je i maksimalni broj. S obzirom na to da je svoj startni broj osiguralo već preko 4000 trkača, očekuje se da će utrka biti rasprodana sigurno nekoliko tjedana prije 7. svibnja. Organizatori će ponovno trkačima pripremiti veseo vikend pun iznenađenja.

Ono što je najvažnije napomenuti jest da stopostotni iznos svih startnina i donacija ide izravno u zakladu Wings for Life, koja time financira najsuvremenija istraživanja. Svi se još uvijek mogu prijaviti putem stranice www.wingsforlifeworldrun.com.