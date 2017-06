Dan sjećanja na Jadovno 1941. obilježen je u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Eparhije gornjo-karlovačke i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

Progon, pljačka, neposredni teror, političko nasilje, deportacije i organizirana ubijanja Srba, Židova, Roma i komunista počeli su neposredno po osnivanju Nezavisne Države Hrvatske. Sistem logora Gospić-Jadovno-Pag otvoren je u travnju 1941. kada je kaznionica Okružnoga suda u Gospiću, Gerichta, postala sabirno-tranzitni logor koji je pak obuhvaćao teritorij od Gospića do Karlobaga, kao i dio Paga oko Metajne.

"Samo dan nakon proglašenja NDH, ustaše počinju svoj krvavi pir. Govori se o 30.000 ubijenih i poluživih bacanih u ove jame. I danas ima oni koji ističu vjeru, naciju i obitelj kao najveće vrijednosti, a napadaju Josipa Broza Tita i antifašiste. Danas se pokušava od onih koji su poraženi 1945. napraviti žrtvu uz pomoć svekolike rimokatoličke crkve", kazao je Mladen Matijašec, potpredsjednik Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus podsjetio je kako je u logoru Jadovno tisuće ljudi stradalo zato što su po zakonima NDH bili drugačiji.

"Ovaj tu logor je jedan od najstrašnijih u Drugom svjetskom ratu. Tu je stradalo na desetke tisuća ljudi, a to je učinila NDH koja se danas relativizira. Do kada ćemo se u isto vrijeme klanjati krvnicima i žrtvama krvnika. Postavljam to pitanje i Predsjednici i premijeru i predsjedniku Sabora", kazao je Kraus.

Pupovac: Antifašizmu se pripisuju zločini za koje nije odgovoran

Milorad Pupovac istaknuo je kako se zločine NDH nastoji umanjiti i relativizirati, a antifašizmu pripisati zločini za koje nije odgovoran.

"Mi se ovdje okupljamo da kažemo ne takvoj državi i ne takvoj slobodi. Ovo mjesto i okupljanje ne smije biti sredstvo mržnje, posebno ne prema bratskom hrvatskom narodu koji niti su podržavali niti stajali uz taj pokret i tu državu. Ovo mjesto smije biti samo predmet preispitivanja što je to učinilo da ljudska surovost postane surovija od ovog okoliša. Kada je donesena odluka da se raspusti ovaj logor, donesena je odluka da se formira Jasenovac kao koncentracijski i radni logor ne samo Srba nego i Roma i pripadnika ljevice u Hrvatskoj, posebice komunista", kazao je Pupovac.

Pupovac je još jednom apelirao na vlasti da uklone ploču s natpisom "Za dom spremni" iz Jasenovca.

"Potičemo vlasti da tu ploču izmjene u njezinom sadržaju. Na tom mjestu ne može biti natpis "Za dom spremni" i nema zakona koji u RH i Europi to može ozakoniti. Nema ga", kazao je Pupovac i dodao da se komemoracija u Jadovnom održava ne da bi se stvarali problemi, već da bi "duboke rane počele zarastati". (Hina/J.R.)