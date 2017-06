Ubojstvo dječaka Denisa iz Pule šokiralo je i ražalostilo cijelu Hrvatsku. Ekipa "Provjerenog" razgovarala je s obitelji, istražila pozadinu cijele priče i donosi nove detalje.

Glasine o tome što se točno događalo u ovom stravičnom slučaju ne jenjavaju. Jedan od sugovornika, koji je želio ostati anoniman, dobro je upoznat s radom institucija u Puli i tvrdi – svi sve znaju. Poznati su, kaže, i detalji koji ukazuju kako je majka bila nepodobna za odgoj djeteta. "Ima nekakvu dijagnozu bipolarne ličnosti i bavi se navodno prostitucijom. Kažu da je ona došla negdje iz unutrašnjosti Hrvatske i da je već od malih nogu, s pet godina, bila izložena seksualnom zlostavljanju", ispričao je za "Provjereno".

"Priča ide da ga je htjela našopati rakijom i tabletama i da je mali pao u nesvijest. Kad se dijete probudilo iz kome, ona je rekla: 'Što si još živ?'. I da je on tada rekao: 'Mama šta ću ja umrijeti?', i da je ona tada izgubila razum i počela ga gušiti", priča Kristijan, glazbenik i aktivist iz Pule.

Chiarina majka Rita Rojnić u telefonskom je razgovoru potvrdila kako ima dokumente koji dokazuju da je Centar za socijalnu skrb Pula sve znao i da ih je upozoravala kako se Chiara ne može brinuti za sebe, a kamoli dijete. Telefonski su i ona i njezina druga kći, Chiarina polusestra, potvrdile da je Chiara bila loše i da se to znalo. "Provjereno" je dobilo i informaciju da je Chiara bila u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti.

Kadifa Pašić, teta ubijenog dječaka, shrvana je. "Denis će zauvijek ostati našim srcima. Mi ga nikad nećemo zaboraviti i on će zauvijek živjeti s nama. Jako sam loše. Danima sam loše, ali se držim jer nema pomoći Denisu ako još budemo i plakali. Mi svi sad moramo biti jaki da se to sad obavi kako treba. Najteže je mojoj majci i mom bratu koji je dolje zatvoren", rekla je u suzama za "Provjereno", a informaciju da je Chiara sina navodno trovala tabletama kratko je prokomentirala: "To još ne znamo…".

Mjesto pronalaska tijela (Foto: Provjereno)

O sumnjivom poslovanju Centru za socijalnu skrb Pula "Provjereno" je već izvještavalo u slučaju Zorana Peruška iz Šegotića, štićenika Doma koji je njegovu imovinu prodavao po cijeni višestruko nižoj od tržišne i to jednoj te istoj osobi. Tada, kao ni sada, iz Doma nisu htjeli komentirati slučaj.

Cijelu priču pogledajte u večerašnjoj emisiji 'Provjereno' koja je na rasporedu u 22 sata. Više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno.