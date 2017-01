Prema paketu porezne reforme, od 1. siječnja u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak, po kojem se studentima sve isplate iznad 15 tisuća kuna godišnje oporezuju porezom na dohodak od 24 posto i prirezom koji vrijedi u gradu prebivališta studenta. Tim izmjenama je prag za oporezivanje studentskih zarada drastino spušten - s 50 tisuća kuna spušten na 15 tisuća kuna.

Studenti su ogorčeni. Razgovarali smo sa studentima Markom i Lunom koji su spremni izaći na prosvjede ukoliko ovako ostane.

''Taman idem na posao i nadam se da će biti neki prosvjedi, da će se ovo promijeniti, jer ovo stvarno nema smisla. Govore nam da ostanemo u Hrvatskoj, ali kako?'', rekao nam je Marko te napominje da studentskim radom pokušava sam sebe financirati, ali ako se bude oporezivalo više od 15.000 kuna, to neće moći.

''Tako štedjeti na studentima koji su temelj države nema smisla. Umjesto da se režu neke druge stvari. Nama je svaka kuna bitna. Ne slažem se s ovim nikako'', rekla nam je studentica Luna koja će također izaći na prosvjede ukoliko ih bude.

Situaciju smiruje Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu čiji su predstavnici danas bili na sastanku u ministarstvu financija. Kažu da su im ondje objasnili da će studenti ipak moći zarađivati do 60.600 kuna godišnje bez oporezivanja te da će na sastancima koji će uslijediti dogovoriti sve detalje oko toga.

Oglasio se i premijer preko Twittera poručivši da će se pronaći rješenje koje će biti zadovoljavajuće za studente.

Posebni propis kojim se točno određuje visina neoporezivih primanja jest Pravilnik o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 2. siječnja ove godina, a donosi ga Ministarstvo financija. U tom je dokumentu, u članku 4., koji se tiče neoporezivih iznosa stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak, konkretno navedeno : "Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona) - 15.000 kn godišnje".

Na taj je način Ministarstvo financija jednim potezom čak triput umanjilo iznos na koji učenici i studenti ne moraju plaćati godišnji porez: po podacima na stranici Studentskog centra u Zagrebu, od siječnja 2005. godine studenti su mogli godišnje zaraditi do 50.000 kuna bez plaćanja poreza na dohodak. U praksi bi to značilo da su mogli svojim radom priskrbiti do 4166 kuna mjesečno.