S prvim danom nove godine na snagu je stupio niz izmjena propisa i zakona povezanih s poreznom reformom. Uz niz ostalih izmjena kojima se povećavaju davanja građana i obrtnika, a među kojima prednjači povećanje stope PDV-a za ugostitelje, zbog čega su mnogi već najavili otpuštanja i zatvaranja svojih objekata, praktički neprimijećeno je prošla izmjena kojom će primanja studenata i učenika biti znatno smanjena, odnosno na njih će morati plaćati porez.

Ministarstvo financija jednim je potezom čak triput umanjilo iznos na koji učenici i studenti ne moraju plaćati godišnji porez.

Redakciji DNEVNIK.hr-a javila se ogorčena studentica (podaci poznati redakciji), koja je kazala kako se s 2. siječnjem studentima dogodila katastrofa. "Naime, limit neoporezivih studentskih zarada s 50.000 kn je ministar financija spustio na 15.000 u jednom danu. Nakon zarade koja prelazi taj iznos, student plaća porez državi od 24% te prirez ovisno o prebivalištu.

Ovim spuštanjem limita poslodavci više jednostavno neće zapošljavati studente jer im se ne isplati imati pet studenata koji će moći tek pet dana u mjesecu obavljati jedan posao jer moraju paziti na zaradu i limit, a neće zapošljavati niti na ugovor o radu radi hrpe doprinosa, što vodi novom radu na crno, a što, kao, ovime žele smanjiti", istaknula je ona.

"Država u kojoj sam se rodila i u kojoj ću u budućnosti raditi upravo za dobrobit građana RH, jer studiram za takvo zanimanje, mi onemogućava da normalno živim za vrijeme svog studiranja i da sama pokrivam svoje troškove bez pomoći države!", naglasila je.

"U najtežoj su situaciji svi studenti koji studiraju u drugim gradovima, a roditelji im nemaju financijskih mogućnosti pokriti sve troškove pa su prisiljeni raditi preko SC-a kako bi preživjeli i uspješno završili fakultete."

"Sam sebe financiram već nekoliko godina, novcem koji zaradim plaćam stan i režije, a ovim će mi potezom Ministarstva financija sada to biti jako otežano", rekao nam je drugi student. "Nisam jedini u ovakvoj situaciji, jedino što mogu jest zamoliti poslodavca da mi promijeni ugovor, ali to sve ovisi o njegovoj dobroj volji. Pri kraju sam fakulteta, i ako mi poslodavac ne bude mogao izaći u susret, jesino što mogu jest pokušati što prije završiti faks i tako izbjeći ove izmjene.

Ovakva će mjera zasigurno značiti i povećanje rada na crno, jer povrat poreza, koji država obećava, stiže tek iduće godine, a ovu koja je tek počela treba preživjeti", istaknuo je ovaj 25-godišnjak. "U najtežoj su situaciji svi studenti koji studiraju u drugim gradovima, a roditelji im nemaju financijskih mogućnosti pokriti sve troškove pa su prisiljeni raditi preko SC-a kako bi preživjeli i uspješno završili fakultete."

Provjerili smo i u Zakonu o porezu na dohodak, izmijenjenom u prosincu 2016. godine, u kojem je u članku 9, stavku 6, navedeno koji su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, a tiču se ovog konteksta: "... za primitke učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do propisanog iznosa".

U Studentskom centru u Zagrebu ništa ne znaju o izmjenama

Posebni propis kojim se točno određuje visina neoporezivih primanja jest Pravilnik o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 2. siječnja ove godina, a donosi ga Ministarstvo financija. U tom je dokumentu, u članku 4., koji se tiče neoporezivih iznosa stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak, konkretno navedeno : "Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona) - 15.000 kn godišnje".

Na taj je način Ministarstvo financija jednim potezom čak triput umanjilo iznos na koji učenici i studenti ne moraju plaćati godišnji porez: po podacima na stranici Studentskog centra u Zagrebu, od siječnja 2005. godine studenti su mogli godišnje zaraditi do 50.000 kuna bez plaćanja poreza na dohodak. U praksi bi to značilo da su mogli svojim radom priskrbiti do 4166 kuna mjesečno.

Nazvali smo Studentski centar u Zagrebu te ih pitali jesu li upoznati s ovim promjenama, no nisu imali nikakvih saznanja o tome, za razliku od kolega u Studentskom centru u Osijeku, na čijim je web-stranicama objavljena "važna obavijest za studente" te prenijete izmjene Pravilnika o porezu na dohodak.

Nazvali smo i Ministarstvo financija te ih pitali za komentar, jer je njihovim pravilnikom određen limit (ne)oporezivih primanja studenata i učenika, no glasnogovornica Sanja Bach uputila nas je na Poreznu upravu. Do okončanja ovog teksta odgovor još nismo dobili.