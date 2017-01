''Bili smo na sastanku s predstavnicima ministarstva financija i porezne uprave. Ovim putem želimo smiriti sve studente i reći da neće biti nikakvih problema. Bila je manja komunikacija između studentskih predstavnika, studenata i predstavnika ministrstva i porezne uprave. Svi studenti koji će zarađivati mjesečno na godišnjoj razini do 60.600 kuna, neće platiti nikakav dodatni porez. Porezna granica je 15.000 kuna godišnje, ali na to se dodaje 3.800 kuna mjesečno, što je zapravo iznos od 60.600 kuna godišnje. Porezna uprava će izdati nove upute, radit će se mjesečni obračun, a ne više na godišnjoj razini, tako da će biti do 5.050 kuna mjesečno, bez plaćanja poreza'', rekao je Marko Poglavec, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Dodao je kako će o detaljima još razgovarati s ministrom na nekim od sljedećih sastanaka te će pokušati izboriti još bolju situaciju za studente.

Podsjetimo, studenti su se pobunili nakon što je sukladno donesenom zakonskom paketu porezne reforme, od 1. siječnja u primjeni novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak, po kojem se studentima sve isplate iznad 15 tisuća kuna godišnje oporezuju porezom na dohodak od 24 posto i prirezom koji vrijedi u gradu prebivališta studenta. Tim izmjenama je prag za oporezivanje studentskih zarada s 50 tisuća kuna spušten na 15 tisuća kuna.

Iz Vlade su danas poručili kako će ''naći rješenje koje će zadovoljiti studente i spriječiti bilo kakvo pogoršanje njihova položaja''.