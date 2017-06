Mario Kapulica, savjetnik premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića te predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a, najavIio je da će HDZ-ovi članovi Gradske skupštine Zagreba glasati za preimenovanje tog trga.

Zagrebački trg na kojemu je Hrvatsko narodno kazalište do idućeg Dana antifašističke borbe više se neće zvati Trg maršala Tita. Stav je to koji je iznio Mario Kapulica, savjetnik premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića te predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a, najavljujući kako će HDZ-ovi članovi Gradske skupštine Zagreba glasati za preimenovanje tog trga.

"HDZ je i prije predlagao preimenovanje toga trga, ali prijedlog nije prošao", kazao je Kapulica, uz napomenu da je još rano (budući da se još nije konstituirala Skupština) govoriti hoće li preimenovanje Trga maršala Tita inicirati HDZ, hoće li prijedlog ići od Milana Bandića ili od vijećnika izabranih na listi Brune Esih, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, vijećnici izabrani na nezavisnoj listi Esih, na kojoj je i Zlatko Hasanbegović, takav su zahtjev iznijeli gradonačelniku Milanu Bandiću, uvjetujući mu time podršku u Skupštini.

"Mi ćemo podržati Milana Bandića i sudjelovati u formiranju većine samo pod uvjetom da se odmah nakon konstituiranja Skupštine kao prva točka dnevnog reda stavi preimenovanje Trga maršala Tita", rekao je tada Hasanbegović. Istaknuo je i kako za njih ne dolazi u obzir da se o tome odlučuje na referendumu, a što je predlagao Bandić.

Protiv referenduma je i HDZ. Kapulica ističe da bi raspisivanje referenduma oko naziva Trga maršala Tita bilo jako loše jer bi potaknulo ideološke podjele i rasprave. "Možete li zamisliti kakva bi to bila kampanja koja bi se vodila za referendum i kakve bi to sukobe i podjele isprovociralo", kaže savjetnik premijera Plenkovića.

U HNS-u, novom HDZ-ovom koalicijskom partneru koji je svoj ulazak u Vladu među ostalim uvjetovao uklanjanjem ustaškog pozdrava “Za dom spremni” sa spomen-ploče poginulim braniteljima pripadnicima HOS-a koja je istaknuta u Jasenovcu, pak sada kažu: "Preimenovanje Trga maršala Tita u Zagrebu nema nikakve veze s koalicijom HNS-a i HDZ-a na nacionalnoj razini, niti je to pitanje na bilo koji način obuhvaćeno koalicijskim sporazumom". Rekao je to Predrag Štromar, zamjenik predsjednika HNS-a, koji do izbora novog šefa stranke obavlja funkciju predsjednika.