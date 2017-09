Ivica Todorić u javnoj objavi napisao je da je Agrokor predao državi pod prisilom. Tko mu je prijetio, još nije rekao. A Ministrica Dalić ga je podsjetila da je i dalje vlasnik Agrokora pa ako ima 40 milijardi kuna - da dođe i plati dug. Stručnjaci iznosi svoja mišljenja na pitanje - zašto je Ivica Todorić baš sada odlućio izaći u javnost.

Ako Ivica Todorić nije zadovoljan trenutačnom situacijom, kaže Martina Dalić, potpredsjednica Vlade, za to postoji vrlo jednostavno rješenje. ''Podsjećam, on je i dalje upisan kao vlasnik i stoga kao vlasnik može u svakome trenutku doći sa sredstvima i ponuditi vjerovnicima da im isplati 40,2 milijarde kuna duga'', rekla je Dalić.

Todorić na blogu tvrdi i da je uprava koncerna, na čelu s njim, imala čvrst plan za napredak, rast i isplatu vjerovnika. Ekonomski stručnjaci s time se ne slažu. ''Agrokor nije dobro poslovao, Agrokor je imao velikih problema i to se vidjelo. I to se ne može skriti'', kaže ekonomski stručnjak Luka Brkić.

''Došlo se u stanje nelikvidnosti, Moody's je dao lošu ocjenu, spustio je rejting, prihodi nisu rasli onoliko koliko su trebali rasti. Ono što se iznijelo oko mjenica, znači sasvim sigurno to netransparentno financiranje preko mjenica, uvlačenje dobavljača u to. To su sve stvari koje se nisu trebale desiti'', rekao je Drago Munjiza, bivši predsjednik uprave Konzuma.

Podatak s bloga, da je prihod Agrokora pao za 20 posto, ako je točan, tvrde, zabrinjava. ''Pitanje je jesu li ti podaci točni i od kud ti podaci dolaze, ali ako je tako to je dosta zabrinjavajuće'', kaže Muniz.

''Logično bi bilo za pretpostaviti i prilično razumno da ima svoje ljude unutra, da ima svoje informatore da tako kažem i dakle da može doći puno lakše do točnih ili barem približno točnih podataka'', smatra Brkić.

Zanimljiv tajming objava na Todorićevom blogu

Zbog čega se Todorić, nakon mjeseci šutnje, baš sada oglasio može se samo nagađati. ''Ja vidim tajming u odnosu na prošli tjedan kada je izašlo da Agrokor žele de facto akvizirati, ili dijelove Agrokora Adris i Atlantic grupa. Ja mislim da je ovo reakcija, ja to tako tumačim'', rekao je Munjiz.

''Ulazimo definitivno u neku vrstu finala čitave te priče koja ne mora naravno time definitivno i završiti. Kažem, moguće je da će se vući repovi. Gotovo da je i izvjesno'', kaže Brkić.

Koga će se sve ti repovi ticati, još se ne zna. Malo bolji uvid u stanje koncerna znat će se nakon objave revizorskog izvješća.



